三星員工爆3人感染！越南祭「南韓條款」限令　衝擊旗艦手機生產線停運

▲三星Galaxy Z Flip生產線恐被迫停運。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

南韓疫情大爆發，波及不少韓企，儘管三星（Samsung）手機產線已經撤出中國，但越南政府提升防疫等級，宣布南韓入境限令，使得三星、LG大廠遭逢巨大衝擊。事實上，三星旗下龜尾廠才因員工確診感染暫時關閉，復工不到一周，兩度停工，據悉，該廠停產可能影響三星的旗艦機型Galaxy Z Flip和Galaxy Fold。

韓媒報導，三星3月1日宣布，公司出現第三名員工確診感染新冠肺炎，該員就職於旗下在東南部地區慶上北到龜尾市的工廠，且該病例的家庭三位成員也都感染。這次已經是三星龜尾工廠短期內第二次停工，官方宣布，預計將於3月3日復工，但是否能如期恢復生產，外界認為仍待觀察。

請繼續往下閱讀...

據悉，龜尾工廠主要負責生產高階折疊式手機，包含2月剛上市的Galaxy Z Flip，以及去年的首款雙螢幕摺疊機Galaxy Fold。龜尾廠2月22日曾因一名員工首次確診，因此暫時關閉組裝產線，直到2月24日才正式恢復生產作業，未料復工不到一周時間，馬上又在2月28日和3月1日陸續傳出2人中鏢，分別任職於該廠的網路設備、無限業務部門，工作樓層均已經暫時關閉。

不僅國內生產線受影響，越南因應防疫層級提升，自2月29日起發布南韓入境限制禁令，韓聯社報導，這使得自2008年開始對越南投資的三星集團受到重擊，其中三星的智慧型手機大多在越南及印度製造。

事實上，除了越南政府祭出「南韓條款」，推行針對南韓入境的防疫新政策，加上中國供應鏈端的零組件物料庫存開始出現短缺問題，業界推估，三星智慧型手機產線恐將遭逢衝擊，新發表的旗艦機型S20系列的生產計畫被迫推遲。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～