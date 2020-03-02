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WHO公布新冠肺炎「14種典型症狀」　預警：所有人都容易感染

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▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲WHO派出聯合考察組，前往中國進行考察。（圖／路透社）

記者柯振中／綜合報導

世界衛生組織（WHO）發布聯合考察報告，前往中國進行新冠肺炎（COVID-19）疫情考察，預警新行冠狀病毒擁有相當強烈的傳染力，同時列出14項典型症狀。

為了瞭解新冠肺炎疫情，WHO組成聯合考察組，由25國專家組成小組，進行為期9天的考察，在病毒、疫情爆發、傳播動力學、疾病進程與嚴重性、中國的應對措施以及知識侷限等6大方面有所發現。

考察報告指出，新冠肺炎在「無防護下」可透過飛沫、密切接觸感染者與被感染者傳播，尚無空氣傳播的發現，且現有的證據顯示，空氣傳播並非主要傳播方式，由於新型冠狀病毒是新發現的病原體，人類缺乏免疫力，幾乎所有人都容易受到感染，但仍需進一步研究，感染後是否具有免疫力。

▲武漢肺炎,中國武漢。（圖／路透）

▲WHO考察後羅列新冠肺炎的14典型症狀。（圖／路透）

考察報告中顯示，新冠肺炎的典型症狀共有14項症狀，分別是：

發燒（87.9％）

乾咳（67.7％）

乏力（38.1％）

咳痰（33.4％）

氣短（18.6％）

肌肉痛或關節痛（14.8％）

咽喉痛（13.9％）

頭痛（13.6％）

寒顫（11.4％）

噁心或嘔吐（5.0％）

鼻塞（4.8％）

腹瀉（3.7％）

咳血（0.9％）

結膜充血（0.8％）

報告中提到，感染新冠病毒後，患者平均5到6天會出現輕度呼吸道症狀以及發熱症狀，多數感染患者為輕症，且能夠痊癒，約有80％的實驗室確診病例為輕症、普通型，包括無肺炎或肺炎患者，13.8％的患者為重症，出現呼吸困難、呼吸頻率每分鐘≧30次、多重器官衰竭等症狀，無症狀感染患者比例還不明確，但「相對罕見」。

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