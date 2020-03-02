雲端最有錢／空軍來襲也不敗樂活　看電影學存股輕鬆賺

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全球股市被武漢肺炎疫情轟炸得淒淒慘慘戚戚，怎麼投資可以不敗，全身而退笑呵呵？美股連三天跌逾2000點，連美國總統川普都出來信心喊話，可知全球經濟都被中國大陸、南韓、日本疫情嚇到；疫情結束看似遙遙無期，也造成斷鏈恐慌，投資人心慌慌，但是為何樂活大叔施昇輝依然可以開心過生活，賺股息、賺價差？他除了之前的佛系理財法之外，還分享一套看電影學投資的人生哲學，不論是初入股市、幫小孩存教育基金或是退休存老本，都適用的投資法；原來《無間道》、《航站情緣》、《捍衛戰士》，都有穏賺的投資秘招。

而另一位存股教父陳重銘，也要分享如何穏定存股買ETF贏過大盤的操作法。 除了0050、0056，還有什麼ETF可以下手？金融股、蘋概股有哪些買點可以加碼壯大股本？防疫概念股還能繼續長紅嗎？精采內容不要錯過《雲端最有錢》！

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關於《雲端最有錢》

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

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