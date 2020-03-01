　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股明天怎麼開盤？謝金河：恐怕開低　台積電再度發揮護國神山角色

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／台北報導

度過3天連假，台股明日恢復交易，大家都很關注下一步台股怎麼走？對此，財信傳媒董事長謝金河今（1）晚在臉書發文指出，明天台股恐怕開低，下跌難免，但抵抗力會逐漸增強，且台積電會再度發揮護國神山角色。

謝金河提到，這次疫情襲捲全球，套句趙少康先生的話，台灣的運氣好！到目前為止，台灣的確診病例40，比起全世界多數國家，台灣可說是可圈可點，就連這一次228的休假日，台灣也可說是運氣好，逃過週五的瘋狂大肅殺。因為，全球股市最大的殺戮在上週四晚上，歐美股市重挫，台股若週五交易，恐怕要跌超過3%以上。

請繼續往下閱讀...

不過，謝金河指出，週五美股出現絕地反攻，這其中，道瓊工業指數從24681拉升至25409，多頭反攻了728點，Nasdaq從8264拉升至8567，從大跌變收紅，這其中很多重要的半導體股都上漲，例如，Nvidia上揚6.92%，AMD漲3.34%，美光上漲5.03%。這其中影響台股最大的TSMC Adr上漲1.03%，收在53.84美元，而且台積電盤後拉升至54美元以上。上週五台積電最低跌至51美元，立即收腳而上，台積電明天開盤有可能跌破上一波312元的低點，再拉升至平盤上，這會對台股形成一定的助力，再度發揮護國神山的角色。

此外，謝金河提到，上週五出現金融市場罕見的萬物齊跌景象，黃金從1691.7美元殺到1580.98美元，這是大跌走勢。油價也創下45.26美元的新低，避險的美元也從99.638跌至98.127美元，美國10年債殖利率剩下1.163%，這是歷史最低，而比特幣也跌至8746美元。金融市場好像被新冠肺炎全部擊倒，連避險資產也全部被擊倒，這個現象十分罕見。這一輪全球股市蒸發超過5兆美元，道瓊工業指數單週下跌3583點，跌幅高達12.38%，這是史上最慘重的單週跌勢。川普在沒有當選總統前，曾說道瓊工業指數若一天下跌逾千點，美國總統應被裝進加農炮射向太陽，這回真的糗大了。

謝金河表示，這次疫情可能是持久，常態性的發展，股市的反應卻如同世界末日般，殺戮又急又猛，這種緩漲急跌是牛市的特質。全球經濟基本面在第一季可能是黑漆漆，避險商品急跌，似乎意味著世界的新變化正在重新醖釀，這次VIX急速衝高到49.48，真的超過2003年SaRS的時候，美股盤後VIX己下修至26.1，可以看到金融市場的危機逐漸收斂。明天台股恐怕開低，下跌難免，但抵抗力會逐漸增強。

ET快訊
即／台北男子猝死街頭「曾接觸確診病患」　市府緊急回應了！
新天地害慘南韓！教主李萬熙遭政府提告「殺人罪」　他痛快喊：殺
國外網紅大讚「台灣防疫觀念好」！　揭美國人「不戴口罩真相」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股明天怎麼開盤？謝金河：恐怕開低　台積電再度發揮護國神山角色

防疫小確幸「桶裝瓦斯」降價了！中油：20公斤裝每桶調降28元

北市內湖漏油管線更新完工　中油：今年底前進行油氣檢測

新冠疫情衝擊三星營運　記憶體與面板台廠可望受惠轉單效益

銀樓金價每錢上看6300元　業者：疫情再燒恐出現拋售潮

新冠病毒嚇趴油價　「明天起大降八角」加油再等等

新冠疫情來亂　台水「鐵飯碗」徵才延後至七月舉行

美股基本面優於全球　法人看好科技股擁五大利基...成行情領頭羊

APPLE攜手13部經典動畫　搶攻日本學生動漫族心佔率

疫情爆發！金價看漲今年挑戰1700美元　小資投資黃金有門道

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

柴皇后報名衝刺賽！穿洋裝走台步 麻麻崩潰：這不是我要的結果XD

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

台股明天怎麼開盤？謝金河：恐怕開低　台積電再度發揮護國神山角色

防疫小確幸「桶裝瓦斯」降價了！中油：20公斤裝每桶調降28元

北市內湖漏油管線更新完工　中油：今年底前進行油氣檢測

新冠疫情衝擊三星營運　記憶體與面板台廠可望受惠轉單效益

銀樓金價每錢上看6300元　業者：疫情再燒恐出現拋售潮

新冠病毒嚇趴油價　「明天起大降八角」加油再等等

新冠疫情來亂　台水「鐵飯碗」徵才延後至七月舉行

美股基本面優於全球　法人看好科技股擁五大利基...成行情領頭羊

APPLE攜手13部經典動畫　搶攻日本學生動漫族心佔率

疫情爆發！金價看漲今年挑戰1700美元　小資投資黃金有門道

驚！景美捷運站出口搶刮刮樂！毒蟲搶彩券攤得手萬餘元　警36小時內逮人

超前部署機捷紅外線熱像測溫儀　3月全線車站設置完成

不爽偶像被寫進同人文…肖戰粉絲「聯手滅掉平台」用戶怒炸！　工作室道歉了

魔力紅「遲到25分鐘、落拍」演出大脫序被噓爆　外媒怒轟：毫無熱情⋯主唱亞當道歉

快訊／台北男子猝死街頭「曾接觸確診病患」　市府緊急回應了！

台股明天怎麼開盤？謝金河：恐怕開低　台積電再度發揮護國神山角色

《流星花園》王鶴棣停工宅在家…懶得洗頭竟「一刀剃光」！　網一看讚：有顏就是任性

美妝大牌發起「不修圖運動」　網讚聲：有瑕疵才真實

「警戒區回國」能否上學？醫曝「3隱憂」：自我隔離仍存風險

兩岸船隊小金門開戰畫面曝！「越界陸船」強闖收網　海巡擊發霰彈槍

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

財經熱門新聞

台灣菸酒公司預計招募710人！從業職員月薪3萬8起跳

銀樓金價水漲船高　業者建議分批賣

再增90條產線！日產量上看1300萬片

防疫小確幸「桶裝瓦斯」降價了！中油：每桶調降28元

金價後市看漲？小資投資黃金有門道

年後跳槽族中62%有意轉行　最夯行業：科技資訊、批發零售

新冠病毒嚇趴油價　「明天起大降八角」加油再等等

余朱青打造立蕓國際生醫「一站式服務」

APPLE攜手13部經典動畫　搶攻日本學生動漫族心佔率

新冠疫情衝擊三星營運　記憶體與面板台廠可望受惠轉單效益

立蕓國際生醫神秘幕後經營者　拓展生技、餐飲力拚3~5年IPO

新冠疫情來亂　台水「鐵飯碗」徵才延後至七月舉行

美股基本面優於全球　法人看好科技股擁五大利基

中國2月製造業PMI暴跌至35.7　創歷史新低

更多熱門

相關新聞

美股跌千點台股沒有？謝金河這樣說

美股跌千點台股沒有？謝金河這樣說

財信傳媒董事長謝金河25日晚間在臉書PO出一篇936字的長文，分析為何美股下跌千點，台股卻沒有跌，「台股最大的憑藉是高的殖利率」，而且台股還有很多便宜的公司，例如楠梓電持有上海滬電股份12.84％股權，滬電25日漲停30.8元人民幣，市值531.2億人民幣，單是楠梓電持有滬電股份的價值就有298億台幣，而25日楠梓電市值只有71.7億台幣，「這次台灣除了抗疫可圈可點外，台灣的好公司更應好好疼惜！」

謝金河：全球股市經過壓力測試　好公司股價會大反攻　

謝金河：全球股市經過壓力測試　好公司股價會大反攻　

產業斷鍊陰影壟罩　全球經濟黑盒子無解

產業斷鍊陰影壟罩　全球經濟黑盒子無解

全球下修經濟成長率　謝金河分析

全球下修經濟成長率　謝金河分析

謝金河：全世界都在看Tesla表演　分析師喊股價漲到7千美元

謝金河：全世界都在看Tesla表演　分析師喊股價漲到7千美元

關鍵字：

謝金河

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

印度13億人口「僅3中鏢全康復」　當地台灣人說話了

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」

謝和弦不買帳再嗆Keanna！

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

網紅「全臉磨骨」16歲整型60次！

命理師急呼：辛龍你錯了！

半年車禍5次！他一張嘴…醫秒懂　「2顆粉肉球」炸出

更多

最夯影音

更多
柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面