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美國CDC最新旅遊警示地圖！台灣未列入　一張圖曝全球6警戒地區

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▲▼美CDC將台灣移出社區傳播名單 中國列最危險等級。（圖／翻攝自美國CDC）

▲CDC網站的地圖顯示是未對台灣發布旅遊警示。（圖／翻攝自美國CDC）

記者趙蔡州／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）2月將台灣列為新冠肺炎（COVID-19）社區傳播國家，我國外交部知情後立刻將衛福部疾管署的資料轉給美方，希望可以改正。中央流行疫情指揮中心1日表示，美國目前仍將台灣列為有社區傳播風險國家，CDC網站的地圖僅顯示美國未對台灣發布旅遊警示

其他被列為風險國家名單，大陸、伊朗2國被列為最高層級警戒「廣泛、持續的社區傳播，並且禁止入境美國」。近期確診人數快速上升的南韓、義大利則被列為「廣泛、持續的社區傳播」，上述4國全美方列為第三級旅遊警示。日本列為第二級旅遊警示，屬於持續的社區傳播，香港則是第一級旅遊警示，屬於有限的社區傳播。

▲▼美CDC將台灣移出社區傳播名單 中國列最危險等級。（圖／翻攝自美國CDC）

▲美國目前仍將台灣列為有社區傳播風險國家，CDC網站的地圖顯示是未對台灣發布旅遊警示。（圖／翻攝自美國CDC）

儘管台灣沒有被美方列為旅遊警示國家，但並不代表美方認為台灣沒有社區傳播風險。美國疾病管制與預防中心（CDC）網站的旅客健康（Travelers' Health）查詢項目中，台灣仍與香港、伊朗、義大利、日本、新加坡、南韓、泰國等國一樣，同屬於有社區傳播風險的國家。
外交部日前表示，「社區傳播」必須符合四個要件，包含「確定病例無法找出感染來源」、「本地感染的個案遠超過境外感染的個案數」、「已經出現持續性、連續性的一個傳播鏈」、「廣泛地發生有群聚的事件」，但台灣目前的新冠肺炎傳播狀況並不符合，因此我方不認為台灣進入社區感染階段。

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