殺人後裝沒事上學！17歲男刺死媽媽「割喉兄弟」　留「詭異符號」指屍體

記者黃心瑀／綜合報導

美國17歲男孩蘭登（Landon Durham）1月份時，在自家用刀刺殺了媽媽跟13歲的雙胞胎兄弟後，竟然若無其事的到學校上課，隔天開著車想要逃離小鎮時，被警方及時攔下；不過就當警方到事發現場勘驗時，意外的發現他家中牆上被噴上「箭頭」的標誌，似乎是想藉此讓其他人發現屍體的存在。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在阿拉巴馬州，蘭登在事發當天，拿著刀子先是刺殺了36歲的媽媽霍莉（Holli Durham），然後再把對象轉為13歲的兩個雙胞胎兄弟，兩人除了被割喉之外，分別在手臂跟腹部都受到刀傷，不幸死亡。

蘭登完事之後先是在家睡了5小時的覺，然後若無其事的開車到學校上課，還跟朋友表示自己想要殺掉家人，再開車逃亡到其他地方；而屍體則是在一名家庭成員到家中拜訪時被發現，隨後警方在隔天清晨逮捕了準備逃離的蘭登本人，還在車上發現了一把彎劍。

報導中指出，蘭登殺了人後還在家中的許多地方，用油漆噴上了「toga」、「C」、「P」、「B」、「S」等符號，據悉這是他喜歡的符號，同時也是指引其他人找到屍體的記號。蘭登因為殺人被逮捕入獄後，還在拍攝相關照片時露出大大的微笑，讓警方看了直搖頭；目前他的殺人動機仍不清楚，還有待調查釐清。