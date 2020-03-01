　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北海道疫情慘爆！專家點破「天氣冷」是最主因　密閉空間成病毒茁壯溫床

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,日本。（圖／路透）

▲新冠肺炎衝擊北海道相當嚴重。（圖／路透）

文／中央社

（中央社東京1日綜合外電報導）日本武漢肺炎疫情延燒，其中以北海道的已知病例數居冠備受關注，專家認為，札幌雪祭是戶外活動，感染風險相對較低，但無法否定可能是在密閉空間被傳染。

日本讀賣新聞報導，北海道目前武漢肺炎病例數高居日本之冠，疫情蔓延可能跟北海道的冬天是中國觀光客旺季有關。

北海道首例武漢肺炎確診病例發生在一月底，是一名來自中國武漢的觀光客；接著從札幌市在2月14日出現首名確診居民後，包括函館、苫小牧、根室、旭川、中富良野及北見等涵蓋大範圍區域，陸續出現疫情。根據日本觀光廳2018年的調查，1月及2月在北海道住宿的中國觀光客約有60萬人，逼近同期東京都的約70萬人。今年北海道札幌雪祭約有202萬人次造訪，其中除了2名雪祭工作人員確診武漢肺炎，也有到雪祭參觀後返回各縣市發病確診病例。

令人好奇的是，雪祭全是戶外場地，照理說感染武漢肺炎的風險應該不高，專精微生物學的札幌醫科大學教授橫田伸一說，無法否定可能是在飯店、餐廳及觀光設施等地感染。橫田指出，北海道的冬天非常寒冷，建築物的氣密性高，及到處都有地下步道的情況，提高了感染風險。

日本政府專家會議成員之一的東北大學教授押谷仁說，一開始是以中國人為主，現在被認為是發生多起在日本人間的群聚感染，「要抑制感染擴散，只能徹底進行流行病學調查來封鎖群聚感染」。

日本經濟新聞報導，北海道武漢肺炎患者是從札幌雪祭落幕後的2月13日開始快速增加，專家認為不是在戶外傳染，可能是在會場各攤位內等地造成密切接觸，才讓疫情擴散。除了札幌雪祭，參加2月13日到15日在北見市舉行的展覽會的民眾，也有人確診武漢肺炎，被懷疑出現群聚感染，讓北海道政府在2月28日發布「緊急事態宣言」，要求北海道居民從2月29日起的週末避免外出。

押谷仁說，札幌雪祭是戶外場地，感染風險相對較低。雪祭現場有不少攤位，都是屬於小型空間，而許多遊客也在會場附近餐飲店休息，「人群密集地在密閉空間內用餐，如果有人是感染者，就容易讓病毒擴散」。

ET快訊
她泳池邊開心慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人秒成
16歲整型60次！網紅動刀9部位…對比「原廠照」網看傻
南韓再添210例「單日增586確診」　全境累計3736例18
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／馬來西亞新增4確診「護理師也中鏢」　東南亞6國確診攀升中

中國男奔俄羅斯工作　出現「呼吸道問題被隔離」返家遭割開喉嚨…陳屍宿舍

她泳池邊開心慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人秒成浮屍！

影／南韓大邱太慘！民眾網購全塞爆　確診病患等不到病床「卻在家等到死亡」

新冠肺炎傳染是SARS的1000倍　「病毒融合細胞」與愛滋、伊波拉一樣折磨人體

大阪女染新冠肺炎「痊癒後又感染」　專家曝2原因…病毒滿血復活威力超強！

東京奧運「恐延期一年」！IOC成員曝「改時間or取消」最慘後果…日本挫在等

大馬首相換人！慕尤丁宣誓接任　馬哈迪過度自信遭背叛

不斷更新／南韓確診每日翻倍爆增　專家：輕症狀者可到別地方就醫！

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼：清澈不得了！

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

柴皇后報名衝刺賽！穿洋裝走台步 麻麻崩潰：這不是我要的結果XD

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

大馬首相換人！慕尤丁宣誓接任　馬哈迪過度自信遭背叛

不斷更新／南韓確診每日翻倍爆增　專家：輕症狀者可到別地方就醫！

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼：清澈不得了！

莫斯科每月升2.5度　迎來「最熱冬天」打破140年紀錄

殺人後裝沒事上學！17歲男刺死媽媽「割喉兄弟」　留「詭異符號」指屍體

教徒1月曾赴武漢！新天地教主李萬熙今受檢　首爾市長揚言告過失殺人

北海道疫情慘爆！專家點破「天氣冷」是最主因　密閉空間成病毒茁壯溫床

她泳池邊開心慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人秒成浮屍！

示威者縱火燒30輛車　只為了阻止剛果歌手在巴黎開唱

快訊／南韓再添210例「單日增586確診」　全境累計3736例18死

鄭兆村備戰鑽石賽目標保持85M以上　林家瑩最想家人頒獎給肯定

《超人》大韓民國萬歲「上小二了」　穿西裝腿暴風抽長！

大馬首相換人！慕尤丁宣誓接任　馬哈迪過度自信遭背叛

受不了偶像劇玩「浪漫凝視」　鍾瑶曝「拍攝現場」：好尷尬！

獨／高雄輕熟女皮膚爬滿黑斑　竟是DNA缺陷！醫曝僅1解方：積極防曬

中職／中信打線良性競爭　丘總：球員非常努力

比中央更嚴格　新北聯醫管制「陪病看病只限1人」

巴黎時裝周／愛馬仕賞玩經典　純色意義非凡　高領上有包包扣環

新北聯合醫院三重院區啟動院內感染管制　限制每床陪病1人、探病者1人為限

不斷更新／南韓確診每日翻倍爆增　專家：輕症狀者可到別地方就醫！

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

南韓公務員搭電梯1分鐘　還是感染新冠肺炎

印尼零病例遭質疑　4旅客出境後確診

華盛頓州長宣布進入緊急狀態　美首例新冠肺炎死亡

日媒：明仁上皇發燒病倒！

首例病毒基因定序完成　發現突變

即／南韓再添376人染疫　累計3526例

快訊／美國首例死亡！西雅圖1人病逝

日本女護理師參加演唱會　全程沒有戴口罩

土耳其開門　360萬難民將湧入歐洲

伊朗多位高官確診　國會議員染病不治

南韓最年幼確診　出生45天男嬰染新冠肺炎　

義大利政客：中國人愛吃活老鼠才染病

澳洲死亡首例！　曾搭鑽石公主號

更多熱門

相關新聞

青島「新冠高架道路」撞名　網友喊不吉利要改名

青島「新冠高架道路」撞名　網友喊不吉利要改名

新冠肺炎在全球造成疫情，大家避之唯恐不及，而山東一條馬路竟然「撞名」，叫做新冠高架道路，許多大陸網友認為這樣不吉利，紛紛寫信要求當地政府趕緊「改名」。

防疫小確幸「桶裝瓦斯」降價了！中油：每桶調降28元

防疫小確幸「桶裝瓦斯」降價了！中油：每桶調降28元

《機智醫生生活》拍攝中斷！

《機智醫生生活》拍攝中斷！

避免疫情衝擊小英維安　採「分時作息、分地辦公」模式

避免疫情衝擊小英維安　採「分時作息、分地辦公」模式

台南學甲慈濟宮學甲香大遶境延期舉辦

台南學甲慈濟宮學甲香大遶境延期舉辦

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒日本北海道疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

印度13億人口「僅3中鏢全康復」　當地台灣人說話了

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

謝和弦不買帳再嗆Keanna！

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

命理師急呼：辛龍你錯了！

Keanna嗆謝和弦拍冥婚照！接調查局電話：屁股自己擦

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

北部3護理師中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」事件重現

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」

更多

最夯影音

更多
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面