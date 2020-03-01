快訊／南韓再添210例「單日增586確診」　全境累計3736例18死

▲ 南韓防疫人員在車站進行消毒。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

《韓聯社》1日下午最新報導指出，南韓自當地時間今早9時至下午4時間共新增210起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，光是今天1天就新增586例。截至目前全國累計3736人感染，其中18人死亡及30人解除隔離。

下午新增的210例中大邱有136例，慶尚北道41例，江原道8例，忠清南道8例，首爾5例，蔚山3例，釜山2例，全羅北道1例及慶尚南道1例。

大邱累計病例達到2705例，慶北則有555例，兩個地區合計3260例。其他地區則依序為京畿道89例，首爾87例，釜山83例，忠南68例，慶南63例，蔚山20例，江原道15例，大田13例，忠清北道11例，光州9例，仁川6例，全北6例，全羅南道3例，濟州2例及世宗市1例。

南韓今天發生國內第18起死亡個案，為1名大邱83歲重症老翁，此前有腦中風、高血壓及糖尿病等慢性病病史，確切死因目前仍在調查。

南韓已有9.8萬人接受新冠病毒篩檢，除去確診的3736人，已受檢的95185人中有61825人檢測結果呈陰性，其餘33360人仍在等待結果。

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