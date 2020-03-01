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新冠疫情衝擊三星營運　記憶體與面板台廠可望受惠轉單效益

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▲外電報導三星旗下龜尾市工廠今（1）日確診一名病例，公司決定將暫時關閉工廠防疫。（圖／路透）

▲外電報導三星旗下龜尾市工廠今（1）日確診一名病例，公司決定將暫時關閉工廠防疫。（圖／路透）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，南韓已經淪陷為重災區。依據外電報導，韓國重量級企業三星旗下龜尾市工廠今（1）日確診一名病例，公司決定將暫時關閉工廠，恐衝擊後續營運，法人表示，南韓電子業斷鏈危機升高，台灣記憶體與面板廠可望受惠轉單效益。

依據《路透》引述《韓聯社》報導指出，三星龜尾市工廠的一名員工，先前因確診新冠肺炎，已暫時關閉營運至24日，沒想到今天再度確診一名病例；而越南為了防範新型冠狀病毒，也宣佈隔離所有從南韓入境者。

請繼續往下閱讀...

隨著韓國疫情急遽升溫，法人表示，韓國為全球記憶體與面板主要供應國家，電子業斷鏈危機升高，各界轉為關注記憶體與面板關鍵零組件供應是否會出現短缺。

法人指出，晶圓廠自動化程度高，生產營運受疫情影響應有限，不過，若韓國疫情加劇，一旦記憶體與面板供應受阻，勢必將重創全球包括手機、個人電腦與電視等電子產品市場。

由於韓國電子業可能出現斷料風險，法人表示，包括電子產品製造廠及代理、通路商都可能緊急儲備庫存，也可能轉移生產基地。台灣記憶體與面板廠營運不排除可望受惠轉單效益。

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