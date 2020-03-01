敘利亞生活太慘！法總統馬克宏「人道呼籲」：俄土盡快永久停火

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

文／中央社

（中央社巴黎1日綜合外電報導）法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，總統馬克宏今天和土耳其和俄羅斯領袖談話時，呼籲兩國在敘利亞伊德利布省落實永久停火。獲俄羅斯支持的敘利亞部隊去年12月起對叛軍最後一處重要根據地伊德利布省（Idlib）發動軍事攻擊，土耳其當局則支持部分叛軍組織。

根據今天公布的聲明，馬克宏（Emmanuel Macron）對「當地逐漸發展的人道危機」，向土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表達自己「最強烈的關切」。

馬克宏也警告，「敘利亞政府及其盟邦發動的軍事攻擊」，不僅可能讓恐怖組織乘亂坐大，也破壞了2018年俄土兩國所簽訂，在敘利亞西北部伊德利布省創建非軍事區的索契（Sochi）協議。

但隨著敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）部隊採取行動、收復最後一個非他所控制的區域，這份協議形同廢紙。

法新社報導，馬克宏表示有必要「立即停止敵對行為」，並敦促俄羅斯和土耳其落實協議中載明「永久且可證明的」停火。

馬克宏還說，俄羅斯必須「終止在敘利亞西北部的軍事攻擊行動，並遵守國際人道法，保障平民、人員，並確保人道救援進行」。

馬可宏和德國總理梅克爾（Angela Merkel）曾呼籲和艾爾段及蒲亭共同舉行峰會，尋求終結敘利亞危機。