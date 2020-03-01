教徒1月曾赴武漢！新天地教主李萬熙今受檢　首爾市長揚言告過失殺人

▲ 首爾新天地教會。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）確診病例截至今（1日）早累計3526起，其中多達2千例都與大邱新天地教會有關。政府日前取得全境逾20萬名教徒名單，將逐一進行病毒篩檢，教主李萬熙預計今天接受檢測。此外，南韓當局發現，新天地部分信徒此前曾赴中國武漢，但目前不確定是否與這場大規模群聚感染有關。

根據南韓中央防疫對策本部1日數據，截至今早3526起確診個案中，與大邱新天地教會相關的就有2113人，達到整體病例的59.9%，大部分發生在大邱及慶尚北道。大邱有1877例，慶北則有164例。單就大邱看來，2569名確診中就有73.1%已經確認與大邱新天地教會有關。

中央防疫對策本部副本部長權埈郁1日在例行記者會上指出，法務部調閱出入境紀錄後發現，新天地部分信徒1月中曾到訪中國武漢，人數並不多，詳情目前仍在調查。

另一方面，新天地教會人士1日透露，現年89歲的教主李萬熙自爭議爆發以來便和其他信徒一樣在家中隔離，據傳住在京畿道地區，預計今天接受新冠病毒篩檢，此前已經和衛生所商討細節。

新天地稍早也發表聲明，要求政界人士及媒體停止將其視為犯罪集團、指其刻意隱匿信徒名單及相關機構的污名化行為。該教會表示，為防止疫情擴大，正努力協助各地方政府，也呼籲信徒積極配合，同時為部分人士直到確診後才坦承信徒身分表示歉意。

首爾市長朴元淳今天則在臉書發文，呼籲檢察總長尹錫悅逮捕李萬熙，否則將以威脅全國國民生命安全的過失殺人罪對李萬熙提出刑事告訴。朴元淳指出，南韓疫情之所以演變至此，李萬熙及新天地指導階層應負起龐大責任，要求他們別再躲藏、立刻出面道歉，且他們和所有教徒都應立即接受篩檢。

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