銀樓金價每錢上看6300元　業者：疫情再燒恐出現拋售潮

▲受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，銀樓的業績也直直落，連過往的東南亞籍客戶也不見蹤影 。（圖／記者蕭可正攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）的疫情升溫，推升國際黃金價格，儘管目前國際黃金價格多有波動，但是銀樓業者仍看好後市，台北市金銀珠寶公會榮譽理事長李文欽認為，明年國際黃金價格有機會攀上每盎司2000美元。

銀樓牌價 業者：今年有機會漲到每錢6300元

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銀樓業者表示，銀樓的的黃金牌價也水漲船高，目前銀樓賣出價每錢大約是5700～5800元間；買入價格在每錢5200~5300元之間，但是銀樓業者預估，今年底前黃金條塊價格每錢會突破6000元，甚至上看6300元～6500元之間。李文欽解釋，除了疫情的影響之外，由於國際仍然施行量化寬鬆政策，黃金具有保值效果、受到國際投資人青睞；另外各國央行也仍還積極搶購黃金當作儲備，因此仍繼續推升黃金價格。

銀樓交易量冷清 外籍客買氣也大舉減少

不過，受到新冠肺炎疫情的影響，銀樓業者表示，銀樓的交易量也明顯的降溫，業者大嘆，交易量減少了七成、八成，甚至中南部銀樓的大宗東南亞顧客，像是印尼、越南籍的顧客，大舉買黃金的情況也不見蹤影了。

李文欽表示，許多顧客也看好黃金未來的表現，所以產生惜售、觀望的態度，所以賣出量也明顯減少。不過，他認為，隨著疫情的衝擊，經濟成長率下修，各行業包含餐飲業、旅宿業等營運都會受到影響，李文欽認為，如果疫情再繼續延燒1~2個月，這些中小企業主、老闆們為了營運周轉，會出現一波黃金拋售潮。

▲黃金價格貴森森，新婚族買不下手，業者建議可以以鑽石替代或者飾金「減兩」來因應。（圖／記者吳奕靖翻攝、示意圖）

黃金持續升 賣家可分批銷售、逐步獲利

銀樓業者表示，現在想賣的投資人會比想買的投資人還要多，但是如何操作？銀樓業者有三項建議。

一，黃金價格持續漲，賣家可以分批銷售：多數的銀樓業者持續看好黃金價格未來表現，所以如果賣家想要「賣黃金」或者是「轉為現金」可以採取分批銷售的方式，逐步獲利了結。

二，保留5%~10%的黃金實力：銀樓業者表示，因為黃金具有保值、避險的效果，所以投資人不知道下一波風險何時來，又如何影響市場，所以無論如何，在投資資產上要保留5%到10%的黃金資產作為配置。

三，結婚族可選擇替代珠寶或者縮小金飾重量：對於新婚族群來說，如果飾金要達到5兩重，恐要花費20到30萬元，價格非常昂貴。所以銀樓業者兩項建議作為替代，由於國際的鑽石價格較為穩定，可以考慮以鑽石替代黃金；或者縮小黃金飾品的重量，一套飾金改為2兩重，花費大約10多萬元，降低新婚族的經濟壓力。