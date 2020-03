快訊／泰國死亡首例！曼谷郊區35歲泰籍銷售員病逝　曾與中國客有直接接觸

記者詹雅婷/綜合報導

泰國衛生部最新消息,曼谷郊區一名35歲泰籍男子因新冠肺炎(COVID-19)、登革熱所引起的併發症病逝,是泰國境內首起死亡案例。據了解,他是一名與中國遊客有直接接觸的銷售人員。

綜合Pattaya News、路透、彭博報導,該名男性曾於1月27日接受登革熱等相關疾病檢測,隨後的一個月一直待在醫院內接受治療,並於2月初接受新冠病毒檢測,期間從未離開過醫院。到了昨(2月29日)晚間6時25分,該名男性被宣告死亡,死因為多重器官衰竭。

當地衛生部門表示,他起初新冠肺炎的病情一度好轉,但隨後因其他原因出現併發症,是先前提及「性命危急」的2名患者之一,接下來將進行驗屍程序。

