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防疫隔離難復工　NASA：中國空汙大改善

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▲▼中國大陸哈爾濱空汙。（圖／路透）

▲大陸空汙大幅改善。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國太空總署（NASA）公布中國大陸地區最新衛星圖像顯示，2020年二氧化氮的含量明顯下降，並認為這與新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，廣泛地區無法上工有關。

根據BBC報導，二氧化氮主要是從汽車、發電廠和工廠等排放出的有毒氣體。衛星圖像顯示，一開始是武漢地區的二氧化氮含量迅速下降，接著全大陸的二氧化氮都有減少的趨勢。

▲大陸空汙水平明顯下降。（圖／翻攝自推特／@wnewsjournal）

圖中可見，顏色越紅表示含量越高，藍色表示含量低。過去幾年這個時期因逢農曆新年假期，空氣汙染水平都會稍降，但今年的幅度最明顯，且維持時間比往年久。

NASA戈達德太空飛行中心的空氣質品質研究人員劉飛指出，這是他第一次看到大區域的二氧化氮含量在短時間內驟降，2008年全球經濟放緩時有多個國家的二氧化氮水平下降，但都是緩降，北京奧運時中國各城市的空氣汙染水平也曾下跌，不過奧運結束後又回升。

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