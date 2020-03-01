新冠病毒嚇趴油價　「明天起大降八角」加油再等等

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，台灣中油公司今（1）日宣佈國內汽柴油價格明天起回跌。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊國際油價持續下挫，台灣中油公司今（1）日宣佈國內汽柴油價格回跌，自明（2）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.8及0.9元，想要加油的用車人不妨再等等，才能替自己省點荷包。

依據目前油價走勢，下週汽、柴油調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升24.7元、95無鉛汽油每公升26.2元、98無鉛汽油每公升28.2元、超級柴油每公升22.4元。

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台灣中油表示，本週因日本、南韓與義大利等工業國家的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)確診病例激增引發恐慌，導致國際原油價格大跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶52.73美元，較前週56.91美元下跌4.18美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.199元。

台灣中油表示，國內油價依公式計算降幅為5.39％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.8及0.9元，足額調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。