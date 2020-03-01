她泳池邊開心慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人秒成浮屍！

▲俄羅斯女子慶生在泳池倒入乾冰，釀成死亡悲劇。（圖／翻攝自IG@didenko.katerina下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯莫斯科日前發生一起慶生悲劇。一名29歲的女藥劑師適逢生日，她的丈夫找了幾位好友在三溫暖內辦生日派對，沒想到卻為了讓泳池製造「特殊的視覺效果」，於是丟進約24公斤的乾冰，卻未料乾冰與池水發生化學作用，導致池內3人因二氧化碳中毒當場身亡。

根據英國《每日郵報》報導，在Instagram上擁有142萬粉絲的卡特琳娜（Katerina Didenko）日前準備慶祝29歲生日，丈夫帝典柯（Valentin Didenko）為她找來多位好友，準備在莫斯科一間桑拿三溫暖內慶生，在派對開始前，卡特琳娜還開心PO出氣球生日照。

▲卡特琳娜丈夫原本策畫派對，最後卻死亡。

就在一行人開心的繞在水池邊、兩名好友悠里（Yuri Alferov）、蒙納柯娃（Natalia Monakova）與帝典柯則在水池內倒下約24公斤的乾冰時，水與乾冰混和起了化學作用，部分的人受到灼傷、包括卡特琳娜在內的三個人也都出現二氧化碳中毒的現象。

警消接獲通報後，隨即到現場將在水池中的人救起，然而帝典柯、悠里、蒙娜柯娃已經當場沒有生命跡象。卡特琳娜被送進加護病房急救後無大礙，但清醒後才知道，丈夫跟好友已經身亡，難過的在社群網站上發出多則情緒求救的訊號。

院方表示，死者的肺部吸入過多的二氧化碳，最後肺水腫不治，目前仍有5名賓客在住院觀察。