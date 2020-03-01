APPLE攜手13部經典動畫　搶攻日本學生動漫族心佔率

▲美國蘋果公司在日本市場推出全新廣告「Behind the Mac」，吹起動漫風搶攻學生心佔率。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，打亂蘋果（APPLE）在大陸的供應鏈與門市復工腳步，不過蘋果轉向日本市場推出全新廣告，首度攜手《你的名字》、《Keroro軍曹》等13部人氣動畫，搶攻日本學生動漫族的心佔率。

蘋果日前於日本市場推出「Behind the Mac」的30秒影片，為蘋果首度攜手13部經典動畫打廣告，陣容除了上述動畫外，還包括：《未來的未來》、《NEW GAME!》、《天氣之子》、《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。》、《前進吧！登山少女》、《東京殘響》、《全部成為F》、《宣告黎明的露之歌》、《生日幻境》、《SSSS.GRIDMAN》與《阿松》等。

請繼續往下閱讀...

觀察蘋果最新影片，為鎖定日本學生族群，蘋果也以動漫文化發起新的學期運動，並強調旗下iPhone與Mac對於學生來說的好用功能，甚至不惜將蘋果logo更改為心型、桃子型等，大吹可愛動漫風。

不過，隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，蘋果執行長庫克（Tim Cook）於上周三（26日）在年度股東大會上表示，新冠病毒對蘋果而言是個「挑戰」；日前蘋果也因iPhone在中國大陸的供應緊張及零售額下滑，而宣布無法達成本季630億美元的營收財測。

庫克周三在股東大會上表示，來自AirPods及Apple Watch等穿戴設備的年收入已可媲美萬豪國際（Marriott Internationa）和Visa的年收入總和，即超過400億美元。據蘋果2020年會計年度Q1的財報，其可穿戴設備、家庭和配件部門的季度收入為100億美元。