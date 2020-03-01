北韓3900人出現新冠肺炎症狀！醫療監控隔離　疑似病例飆至近7千

▲北韓防疫人員上月身穿防護衣進行消毒清潔作業。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓官方迄今未證實境內有新冠肺炎（COVID-19）確診病例，繼官媒先前提及的3000名疑似病例，但如今再有大約3900人出現新冠肺炎症狀，正接受醫療監控中，讓境內疑似病例數增至近7000例。

根據朝鮮中央放送委員會（Korean Central Broadcasting Station）上月報導，與中國接壤的平安北道約莫有3000人正接受監控。《勞動新聞》（Rodong Sinmun）今（1日）指出，目前平安南道約有2420人接受醫療監控，江原道則有1500人。

儘管當局並未說明相關細節，但根據《勞動新聞》的說法，國家衛生部門已經針對心臟病、呼吸道相關疾病及高血壓的患者加強監測，政府也提供生活用品給接受監控的國人。外界猜測，這很有可能是居家隔離。

隨著疫情擴散至全球各國，北韓先前證實，有大約380名外籍人士接受隔離、關閉數間公共機構，作為預防措施。此外，北韓加強邊境管制措施，並把入境隔離期延長至30天。

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