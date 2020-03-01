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義大利遊客確診！西班牙飯店證實進入封鎖狀態　逾7百房客隔離中

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▲▼ 西班牙特內里費島的阿德赫海岸皇宮H10飯店（H10 Costa Adeje Palace）因出現確診患者被封鎖。（圖／路透）

▲ 西班牙特內里費島的飯店外停著救護車。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙衛生部門29日證實，位於特內里費島的飯店「阿德赫海岸皇宮H10」（H10 Costa Adeje Palace）有1名義大利籍房客確診感染新冠肺炎（COVID-19），進入封鎖狀態，數百名遊客須待14天的隔離期間結束後才能離開。

加納利群島地方衛生當局說明，該名義大利公民自2月24日以來便在房間內隔離至今，將被送往醫院，目前健康狀況良好。這名義籍人士也使得加納利群島的確診病例來到6起，其中5起在特內里費島，1起在戈梅拉島。

29日飯店進入隔離的第4天，獲准在28日離開的130名旅客被目睹提著行李走出。截至26日，還有逾700名遊客在飯店裡等待為期14天的隔離結束。來自英國萊斯特郡的旅客貝茲（Christopher Betts）透露，英國遊客在29日首度接受病毒檢測，此前僅有溫度計以測量體溫。

加納利群島地方政府28日表示，若外國政府願意派出包機並同意相關的隔離與衛生協議，這些遊客可以在14天隔離結束前提早離開。英國駐西班牙大使艾略特（Hugh Elliot）也在推特上表示，正努力協助受困酒店內的英國公民。

西班牙新冠肺炎病例截至台灣時間1日中午累計共58例，其中大部分與義大利有關。義大利是目前歐洲疫情最嚴重的國家，累計多達1128例，其中29人死亡及46人治癒。

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