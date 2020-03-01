不斷更新／伊朗43死「政府高官也病逝」國會強制休會　澳洲傳首例死亡病例

▲中東地區幾乎皆傳出新冠肺炎確診。（圖／路透）

記者陳亭伃、詹雅婷、陳宛貞／綜合報導

新冠肺炎在國際間疫情不斷，目前全球將近60個國家皆傳出確診，世界衛生組織（WHO）上月28日於日內瓦召開記者會時表示，將新冠肺炎全球風險提高至最高級別，秘書長譚德塞也呼籲，各國政府須做好完全準備。此外，上月29日美國衛生官員通報第3起感染源不明的確診案例，目前正在評估美國的社區傳染狀態。

此外，南韓大邱區新冠肺炎疫情爆發不止，美國國務院上月29日宣布對大邱市旅行級別上調至第4級「禁止旅行」，對其他地區則維持在第三級（重新考慮旅行）。美國總統川普與副總統彭潘斯在記者會上表示，目前已經對南韓與義大利特定地區發布最高旅行警示，建議公民不要前往旅遊。

【0950】

根據路透社報導，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）29日表示，境內累計死亡人數達43人，目前包括副總統有多位高官確診，且傳出國會議員病逝。《伊朗學生通訊社》報導，伊朗國會將於下周休會，預算審查將延後一星期。

【0916】

根據《韓聯社》報導，1日南韓官方記者會上再新增376例確診，目前全境內累計3526人感染新冠肺炎，死亡案例17人。

另，根據《BNO NEWS》報導，澳洲傳出第1起新冠肺炎死亡案例，死者為78歲的病患，曾為鑽石公主號下船乘客。

根據《CNN》報導，美國衛生部門報告，北加州出現第4起新冠肺炎感染病例，該病患為一名婦女，過去曾與確診病患有過接觸，目前在家隔離，美國累計確診達70人。包括自鑽石公主號下船確診人數為44人、撤僑者3人，其餘23例分別在亞利桑那州、加州、伊利諾州、麻薩諸塞州、奧勒岡州、華盛頓州、威斯康辛州。



各國確診狀況如下：

中南美：3國

巴西：確診1例

厄瓜多：確診1例

墨西哥：確診4例

東北亞：2國

南韓：確診3526例、17死

日本：確診947例（郵輪705例，日本本土242例）、11死（郵輪6例、日本本土5例）

北美：2國

美國：確診70例（其中44例為鑽石公主號撤回、3撤僑者）、1死

加拿大：確診20例

東南亞：6國

新加坡：確診102例

越南：確診16例

馬來西亞：確診25例

泰國：確診42例

菲律賓：確診3例、1死

柬埔寨：確診1例

歐洲：26國

法國：確診100例、2死

白俄羅斯：確診1例

摩納哥：確診1例

義大利：確診1128例、29死

冰島：確診1例

立陶宛：確診1例

荷蘭：確診7例

希臘：確診7例

瑞士：確診18例

奧地利：確診9例

克羅埃西亞：確診6例

西班牙：確診32例

英國：確診23例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診48例

瑞典：確診13例

芬蘭：確診3例

挪威：確診15例

俄羅斯：確診2例

羅馬尼亞：確診3例

北馬其頓共和國：確診1例

丹麥：確診3例

愛沙尼亞：確診1例

聖馬利諾：確診1例

愛爾蘭：確診1例

盧森堡：確診1例

西亞2國

亞塞拜然：確診1例

喬治亞：確診3例

大洋洲：2國

澳洲：確診25例（其中7例為鑽石公主號撤回）

紐西蘭：確診1例

南亞：4國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

巴基斯坦：確診4例

中東：10國

伊朗：確診593例、43死

阿富汗：確診1例

阿曼：確診6例

巴林：確診38例

科威特：確診45例

阿拉伯聯合大公國：確診19例

以色列：確診7例（2為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：確診4例

伊拉克：確診13例

卡達：確診1例

非洲：3國

埃及：確診1例

阿爾及利亞：確診1例

奈及利亞：確診1例