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中國男奔俄羅斯工作　出現「呼吸道問題被隔離」返家遭割開喉嚨…陳屍宿舍

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▲▼ 熱列茲諾哥爾斯克。（圖／Google map）

▲ 熱列茲諾哥爾斯克。（圖／Google map）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯新冠肺炎疫情現況控制良好，截至目前僅2確診，然而疫情自中國爆發後延燒國際，導致不少地區出現嚴重排華現象。近日一名中國籍男子到俄羅斯工作，卻因為呼吸道問題出院隔離，沒想到出院後幾日卻被人發現陳屍家中，警方目前正在調查死因與死者的生活細節。

根據外媒《Press.lv》、俄媒《News.ru》報導，該名45歲中國籍男子日前和43人一同前往俄羅斯熱列茲諾哥爾斯克（Железногорск）的鞋廠工作，卻在到了俄羅斯不久後出現呼吸道問題，就醫之後仍被要求隔離。男子隔離數日後，經過檢查無大礙，最後院方同意可以返家休養。

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子被發現陳屍在宿舍。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而就在出院後不久，男子卻被發現陳屍在宿舍中，且頸部出現極深的的刀痕，警方到場勘驗，發現男子身邊就有刀子，於是朝兩個可能性進行偵辦，一為自殺、二為遭到排華情緒被殺害。

根據當地媒體《Курские Известия》報導，男子所跟隨的43人工作團，2019年12月25日抵達鞋廠工作，每個人一月份也都接受體檢，直到2月男子出現呼吸道症狀被送醫，經過檢驗隔離後無大礙，卻未料發生憾事。

俄羅斯上月20開始，禁止中國人入境，副總理戈利科娃表示，因為中國入境俄羅斯人口相當多，為了避免出現大流行，因此先暫時拋出這樣的決定。

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