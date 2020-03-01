自己人都不夠用！岩手縣醫院員工「扛8箱口罩」　翻10倍價爽賣…遭舉報下場慘

▲日本傳出醫院員工偷口罩販售。（圖／示意圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

日本新冠肺炎疫情嚴重，截至1日上午日本本土確診達到242例，從一開始疫情爆發中國遊客開始搶購口罩，直到現在日本人也開始意識到口罩的重要性，卻已經處處傳出缺貨。岩手縣一間醫院就被爆出40歲的約聘員工，竟從倉庫內偷走8箱口罩高價轉賣，甚至翻了十倍價格。

根據《朝日新聞》報導，日本疫情爆發嚴重，不少日本居民開始到處購買口罩與消毒用品，然而岩手縣立醫院卻傳出一名40歲的女員工，利用自己在醫院工作之便，竟從倉庫中偷出8箱口罩，每箱有60枚，之後在放到拍賣網站上販售。

據悉，當時縣立醫院購買8箱口罩約在1400元日幣（約台幣390元），而該名女員工卻以15000日幣（約台幣4100元）賣出，幾乎翻了10倍價格。院方近日因口使用需求大增，因此上月18日進行盤點，27日接到舉辦，才知道遭到內部員工拿出去外面販售。

醫院次長得知消息後表示，目前全縣都在積極對抗病疫，卻在醫院發生這樣的事情，感到非常抱歉且遺憾；並表示將徹查詳細情況進行懲處。

目前因日本口罩一罩難求，甚至便利商店也提出「買滿額送口罩」刺激消費的方式，藥妝店幾乎貨價都被掃購一空。日本首相安倍晉三上月29日也宣布將動用緊急預備金2700億日幣，作為抗疫對策之一。