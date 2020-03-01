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川普公布「美首起死亡」個案訊息：可能發生更多病例　義韓旅遊警示最高級

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▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普說，美國境內可能會有更多病例發生，但請民眾保持冷靜，繼續原有的日常生活，沒有理由恐慌。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

美國總統川普今天證實美國境內首起武漢肺炎死亡病例，為華盛頓州的50多歲女性。副總統彭斯也宣布，鑑於義大利與韓國疫情擴散快速，對兩國祭出非必要勿前往最高旅遊警示。

川普今天中午突然透過官方推特宣布，將在白宮召開記者會，說明2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）最新狀況。不久後美國媒體即以快訊報導，華盛頓州出現首起美國境內武漢肺炎死亡病例。

川普在記者會上也親自證實此事。他表示，目前全美境內發現的武漢肺炎確診病例達22例，其中一位現年50多歲、居住在華盛頓州、屬於醫療高風險的女性，不幸於昨晚過世。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）隨後也指出，無法查明這名病患的接觸史與旅遊史。但他強調，目前美國民眾的公衛風險仍很低。

▼美國民眾買口罩。（圖／路透）

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,N95,口罩,美國。（圖／路透）

川普坦言，美國境內可能會有更多病例發生。但他請民眾保持冷靜，繼續原有的日常生活，沒有理由恐慌。他也透露，將在3月2日與多家製藥公司代表於白宮會晤，討論加速疫苗開發。

鑑於武漢肺炎疫情全球快速蔓延，川普也宣布祭出更多旅遊禁令。

防疫總指揮、副總統彭斯（Mike Pence）隨後說明指出，原先就已經是禁止前往的伊朗，將擴大旅遊限制到過去14天曾前往伊朗旅遊的所有外國公民禁止入境。

同時，美國國務院也升高對義大利與韓國的旅遊警示至最高的第4級，呼籲美國公民非必要勿前往這兩國疫情嚴峻地區。

位於美國南方的墨西哥雖然確診病例仍屈指可數，但川普表示考慮祭出邊境管制。

 
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