人物／從大江生醫研發做到生技總座　余朱青打造立蕓國際生醫「一站式服務」

▲立蕓國際生醫集團總經理余朱青。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

立蕓國際生醫總經理余朱青在大江生醫（8436）從事產品研發12年，為了貼近消費者毅然離開，並以追求美麗與健康為中心，將美容、美體、美髮、造型、彩妝、美睫、醫美、營養、塑體等整合在集團旗下的朵薇診所與朵薇會館，打造全台首創的「一站式服務平台」。

談到自己踏入營養師工作，余朱青表示，自己從小就對營養十分感興趣，因此在國高中就立定目標，並在大學順利考取相關科系，一路進到大江生醫從事產品開發，以品牌研發與製造生產為主，全心投入12年都想著要更貼近消費者，從消費者角度思考真正有效的產品。

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余朱青分享，大江生醫是自己啟蒙的地方，孕育自己在生技產業擁有豐沛的能量，尤其是產品開發一途更是可以改善消費者生活的重大工程，好的產品可以為消費者做好預防醫學，因此更讓自己下定決心堅持做這項長遠又有意義的營養教育工程，而且就從立蕓國際生醫開始。

▲立蕓國際生醫集團總經理余朱青。（圖／記者姚惠茹攝）

「美只是第一步」，余朱青指出，當人類的壽命越來越長，好的生活品質是最基本的要求，而且還要讓健康在好的狀態，讓「長壽」變得更有意義，並追求更高階的身心靈抗衰老，所以漂亮這件事不單是外表，而是由內而外，從頭到腳的美麗，也就是追求美的同時，更要追求自己的健康。

余朱青分享，為了把這樣的想法付諸行動，因此就以自身營養師的背景，結合執行長張旭卉在醫美領域幾十年的經驗，集結業內最強的醫師、營養師、髮型師、美睫師、美食家，把所有服務整合在一起，特別在集團旗下設立朵薇診所與朵薇會館，打造「一站式服務平台」。

立蕓國際生醫的一站式服務平台，可以幫助忙碌的消費者一天解決所有美麗的需求，但余朱青坦言，雖然自己常常上電視節目分享，仍觀察到不少消費者缺乏基本的營養觀念，因此期望透過朵薇讓消費者用更簡單的方式認識理解，未來也將開拓台中店、新竹店，擴大宣揚美的概念。