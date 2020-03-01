立蕓國際生醫神秘幕後經營者　拓展生技、餐飲力拚3~5年IPO

▲立蕓國際生醫副總王宜安。（圖／立蕓國際生醫提供）

記者姚惠茹／台北報導

成立不到一年，立蕓國際生醫迅速在美容業界竄紅，幕後神祕的經營者其實是來自桃園、新北的補教集團，深耕教育王國30年，看見生活商機便開始拓展生技、餐飲，年開10家店，打造「生活式集團」，並力拚3~5年上市櫃。

立蕓國際生醫副總王宜安表示，立蕓國際生醫幕後經營者，原來是在桃園、新北從事22年補教業的集團，接著因為集團內有道地的韓國人，因此跨界進入餐飲業，賣得就是改良過的韓國料理，並改造老店廖家生炒花枝，將小吃品牌攻進台北101。

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王宜安指出，從補教集團發展到美食料理，立蕓國際生醫旗下包括台菜、韓式、港式，年開10家店，並預計在下半年引進韓國年輕人B級文青美食，作為韓式料理新品牌，進軍台灣知名百貨業，目的就是為了打造「生活式集團」。

▲立蕓國際生醫旗下朵薇診所。（圖／立蕓國際生醫提供）

王宜安進一步指出，立蕓國際生醫再從美食延伸到生技美容產業，整合美容、美體、美髮、造型、彩妝、美睫、醫美、營養、塑體等服務，特別在集團旗下設立朵薇診所與朵薇會館，打造全台首創的「一站式服務平台」。

立蕓國際生醫橫跨補教業、餐飲業、生技業，王宜安分享，幕後經營者認為自己喜歡顛覆人生想法，比較不喜歡按照牌理出牌，所以不會被原本比較舊的想法限制，並認爲跨界是一項新的挑戰，所以就想要把所有服務整合。

王宜安說明，萬丈高樓平地起，幕後經營者以大樓比喻集團發展，舉例一樓可以是民以食為天的餐飲品牌，結合台式、韓式、港式、日式做主題式規劃，接著二樓進行美麗事業，三樓從事教育事業，藉此帶領立蕓國際生醫走向集團化，最終目標就是把各個品牌整合，力拚3~5年可以上市櫃。