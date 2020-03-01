印尼零病例遭質疑！4旅客出境後確診「3人去過峇里島」

▲新冠肺炎延燒，印尼民眾紛紛戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

馬來西亞、紐西蘭28日分別新增確診案例，共通點是同樣到過印尼，目前已有4名旅客自印尼出境後確診，使得印尼境內2.6億人「零確診」一事受到外界質疑。

紐西蘭官方證實，國內首例確診個案為一名60歲紐西蘭女性，從伊朗返國途中曾到印尼峇里島轉機。澳洲國家廣播公司（ABC）29日報導，該女子在機場停留1小時40分鐘。不過，印尼當局回應，轉機乘客沒有下機，駁斥報導是「假消息」。

馬來西亞官方則指出，新增確診的第24例是一名41歲在馬來西亞工作的日本女性，2月初曾到過印尼。

▲目前有4名旅客自印尼出境後確診，其中3人都到過峇里島。（圖／路透）

至於印尼先前出境確診的2名旅客，一名是中國男子，另一名是日本男子，兩人先後在1月底、2月中旬到過峇里島，都是返國後才確診。

根據印尼衛生部統計，境內至今依舊「零確診」。截至2月29日為止，有136起疑似病例，但檢測後呈現陰性，皆排除感染。

面對外界質疑，印尼衛生部疾管局秘書長艾瑪德（Achmad Yurianto）告訴《雪梨晨驅報》，印尼是印尼，不該以其他國家的標準來檢視，一切依照世界衛生組織。

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