艾爾段證實「土耳其打開邊界大門」　360萬難民將湧入歐洲

▲土耳其總統艾爾段。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導



土耳其總統艾爾段29日證實，安卡拉政府已經開門，允許難民從土耳其進入歐洲，他們無法再應付來自敘利亞的難民潮。他還說，自28日以來已有18,000名的難民聚集在土耳其與歐洲的邊界上，估計到29日可達30,000人，「我們接下來都不會關上大門。」

綜合外媒報導，有數千名滯留在土耳其與希臘邊境的難民29日與希臘警察發生衝突，土耳其是目前世界上收容最多敘利亞難民的國家，數量估計達360萬人，這已帶給土耳其沉重的負擔。艾爾段29日在伊斯坦堡舉行的執政正義發展黨籍國會議員聚會公開表示，「我們昨日做了什麼？我們打開了大門。」

▲土耳其已接納約360萬敘利亞難民。（圖／達志影像／美聯社）

報導也提及，艾爾段還說，歐盟原本承諾會協助，但卻什麼也沒做，他們不會把大門關上，因為歐盟必須信守承諾。據了解，艾爾段此舉是想要獲得更多的國際支持並向歐盟施壓。

艾爾段28日曾與普丁通過電話，他要求俄羅斯「退讓」，以利安卡拉與敘利亞能夠面對面談判，解決在伊德利卜省發生的空襲衝突。土軍27日深夜遭敘利亞軍空襲，導致至少33人死亡，艾爾段召開安全會議時就說，若北約與歐洲國家持續袖手旁觀，他們會打開邊界讓敘利亞難民入歐洲。

▲土耳其表態無法再應付來自敘利亞的難民潮。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，2011年的敘利亞內戰爆發，土耳其就已接納約360萬敘利亞難民的沉重負擔，後來2015年的難民危機有上百萬人從愛琴海進入歐洲，土耳其2016年與歐盟簽署協議，不讓難民經土耳其進入歐洲。