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疫情爆發！金價看漲今年挑戰1700美元　小資投資黃金有門道

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▲長久以來美元與黃金的走勢幾乎都呈現反向發展，不過近期兩者皆呈現上揚的態勢。（圖／路透）

▲受到新冠肺炎疫情影響，投資人避險情緒高漲，推升金價衝破1,600美元，創下近7年新高。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

今年來新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發，黃金續獲避險資金擁戴，帶動國際金價不斷標高，不少投資人蠢蠢欲動，想要趁勢買一波，不過要選擇哪種的投資管道比較合適，專家建議，小資可依投資門檻、投資費用等方式，挑選出最適合的理財工具。

受到新冠肺炎疫情影響，從今年初到2月24日現貨黃金漲幅達9.36%，每盎司報價1,659美元，創下近7年來高，不過未來仍有中美貿易戰、美國總統大選、英國脫歐等市場不確定因素，黃金價格仍有機會挑戰1,700美元。

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Money101金融比較平台表示，黃金有保值、抗通膨，同時又能分散市場投資風險，發揮避險的作用，民眾可依據投資管道、投資門檻、投資費用等整理比較，讓有意投資黃金的民眾可以挑選適合自己的理財工具，參與黃金價格漲跌，賺進價差。

Money101金融比較平台指出，台灣主要投資黃金的管道，包含實體黃金、黃金現貨、黃金存摺、黃金撲滿、黃金ETF、黃金類股基金以及黃金期貨等，其中能取得實體黃金的方式是直接到銀行購買金條，或是以黃金存摺、黃金撲滿、黃金現貨等管道投資，特色是可以定期定額買進黃金，平均分散價格風險，未來也可以自由選擇是否要兌換成實體的金條。

「黃金現貨」可以透過證券帳戶直接在手機上下單，目前有台銀金（AU9901）和一銀金（AU9902）可供選擇，交易時間為早上9點到下午3點，最低成交單位為1台兩（37.5公克），交易手續費為千分之3，價格以2月27日收盤價為例，單筆成交金額約為新台幣6萬279元。此外，若要將黃金提領出來，手續費約莫為900元，主要由投資人負擔黃金條塊製造、運送、保險、儲存等相關成本。

「黃金存摺」則是許多人耳熟能詳的黃金投資工具，最低成交單位為1公克，以台灣銀行2月27日牌告價為例，1公克賣出價為新台幣1,610元，對於多數上班族來說，都能輕鬆參與黃金投資。

目前國內大型銀行均有開辦黃金存摺業務，像是台銀、合庫、中信、玉山、一銀、華南、元大、花旗等；買賣黃金時，以存摺方式登載買賣紀錄，除了可以低買、高賣獲利，等到累積到一定份量，也可以提領出實體黃金，對於資金部位較少，卻想參與投資的上班來說，甚為便利。Money101金融比較平台提醒，黃金存摺並不是存款，所以不會計算利息，也不受存款保險保障。

黃金存摺常見的交易方式分為「單筆買賣」、「定期定額投資」，定期定額最少從新台幣3,000元就能進場交易；在手續費的部分，定期定額則是每次扣款收取50元至100元不等，而各家銀行開戶手續費約莫落在100元左右。

台銀獨家推出的「黃金撲滿」，更是將購買黃金的價格風險分散到每一個交易日，以今年2月共有19個營業日來說，就能透過19次交易來平均購入的成本。

若純粹以投資為目的，沒有提領實體黃金的需求，可以選擇於集中市場操作「元大S&P黃金」（00635U），此ETF主要在追蹤「標普高盛黃金ER指數」，投資門檻建議可從一張股票（1,000股）開始，大約為2萬3,440元（依每日股價波動而不同）。

「黃金類股基金」也能投資黃金，不過主要是投資像是從事金礦業務公司的股權證券，或是從事其他貴金屬的公司股權證券，每檔投資比例不相同，民眾可以參考基金公司官網，如貝萊德世界黃金基金、富蘭克林黃金基金等。依據投資基金的管道，各家手續費、投資門檻設定不同，一般來說單筆至少為1萬元、定期定額則僅要3,000元。

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