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年後跳槽族中62%有意轉行　最夯行業：科技資訊、批發零售

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▲辦公室,上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲年後跳槽族中62%有意轉行。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

突如其來的「武漢肺炎」衝擊，使得鼠年景氣更加渾沌不明，對長期凍薪的勞工朋友來說，一過完年、在開工後，準備跳槽了嗎？yes123求職網，特地進行「鼠年跳槽與企業招募現況調查」。

根據調查，在年後跳槽族當中，有62.3%透露，「會想轉行」；其中最熱門的轉行行業，在可複選情況下，前五名分別為，科技資訊業(41.4%)、批發零售與貿易業(38.1%)、餐飲住宿與休閒旅遊業(35.6%)，以及傳統製造業(32.1%)、醫護與生技業(26.2%)。

請繼續往下閱讀...

至於六到十名的行業，分別是，運輸與物流倉儲業(24.6%)、民生服務業(22.1%)、金融保險與會計統計業(20.6%)，以及文教業(18.3%)、大眾傳播與公關廣告業(17.1%)。

此外，年後若計畫跳槽的話，還有55.3%透露，其實「會想換職務」；其中最熱門的職缺項目，在可複選情況下，前五名分別有，行政總務人員(33.2%)、業務或銷售人員(31.5%)、客服或門市人員(29.8%)，以及人力資源人員(28%)、行銷企劃或公關人員(24.8%)。

至於六到十名的職位，又分別是，研發人員(19.4%)、產線作業人員(17.1%)、軟體技術型人員(15.4%)，以及財務會計人員(14.3%)、藍領技術型人員(12.9%)。

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