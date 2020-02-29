義大利淪疫區引爆種族主義　政客稱「中國人愛吃活老鼠才染病」

記者柯沛辰／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情延燒，有地方首長28日在節目上語出驚人地表示，中國疫情嚴重是因為「他們愛吃活老鼠」，義大利人在衛生飲食上更優越，所以不用擔心疫情。此話一出，立刻遭外界質疑是種族主義，事後本人火速道歉。

義大利威內托大區區長盧卡．柴亞（Luca Zaia）28日接受地方電視台「三號天線」（Antenna 3）專訪時指出，區內63名確診個案狀況良好、症狀輕微，僅28人住院，最大原因就是義大利人在衛生習慣和飲食文化上都比中國人更優越。

▲義大利威內托大區區長盧卡．柴亞（Luca Zaia）。（圖／翻攝自臉書／Luca Zaia）

柴亞指出，義大利人衛生素養比較高，不僅會洗澡，也常常洗手，就算食物吃不完也會放在冰箱，也有所謂的保存期限，而中國之所以疫情慘重，付出如此慘痛的代價，就是衛生習慣、飲食文化差，「大家都知道，中國人愛吃活老鼠。」

柴亞一席話，受到義大利主流媒體《晚郵報》、《共和報》等紛紛引述、廣泛報導，也被外界質疑是種族主義，之後他火速道歉。

威內托（Venteto）大區位在北義大利，是該國目前疫情第二嚴重的行政區，確診病例達151例，首府是知名水都威尼斯。

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