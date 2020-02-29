　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利淪疫區引爆種族主義　政客稱「中國人愛吃活老鼠才染病」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情延燒，有地方首長28日在節目上語出驚人地表示，中國疫情嚴重是因為「他們愛吃活老鼠」，義大利人在衛生飲食上更優越，所以不用擔心疫情。此話一出，立刻遭外界質疑是種族主義，事後本人火速道歉。

義大利威內托大區區長盧卡．柴亞（Luca Zaia）28日接受地方電視台「三號天線」（Antenna 3）專訪時指出，區內63名確診個案狀況良好、症狀輕微，僅28人住院，最大原因就是義大利人在衛生習慣和飲食文化上都比中國人更優越。

▲▼義大利威內托大區區長盧卡．柴亞（Luca Zaia）。（圖／翻攝自臉書／Luca Zaia）

▲義大利威內托大區區長盧卡．柴亞（Luca Zaia）。（圖／翻攝自臉書／Luca Zaia）

柴亞指出，義大利人衛生素養比較高，不僅會洗澡，也常常洗手，就算食物吃不完也會放在冰箱，也有所謂的保存期限，而中國之所以疫情慘重，付出如此慘痛的代價，就是衛生習慣、飲食文化差，「大家都知道，中國人愛吃活老鼠。」

柴亞一席話，受到義大利主流媒體《晚郵報》、《共和報》等紛紛引述、廣泛報導，也被外界質疑是種族主義，之後他火速道歉。

威內托（Venteto）大區位在北義大利，是該國目前疫情第二嚴重的行政區，確診病例達151例，首府是知名水都威尼斯。

 

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
鋒面接力攪局！北東探「13°C轉濕冷」時間點出爐
米蘭時裝周回來2韓人確診！韓演藝圈掀風暴「這些藝人都有去」
衣櫃翻出笑臉內褲！桃園人夫傻了：這不是我的…女兒一句話他秒懂
尼克和Ashly婚禮突取消！「這很遺憾」2原因放棄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓公務員搭電梯「默默無言1分鐘」　還是感染新冠肺炎

義大利淪疫區引爆種族主義　政客稱「中國人愛吃活老鼠才染病」

日本確診女護理師參加「百人演唱會」　全程沒有戴口罩

不斷更新／法國累積確診達73例　5000人以上室內集會取消

快訊／法國新冠肺炎暴增16例「累積確診73例」　5000人以上室內集會取消

快訊／卡達首例！36歲男確診新冠肺炎　「最近剛從伊朗回國」

影／伊朗「多位高官」全確診　國會議員染病不治！

伊朗爆「295例」確診新冠肺炎　累積確診683例

土耳其「要求俄國讓步」盼與敘利亞正面談判　已為難民開放歐盟邊境

把眼白「紋」成黑色！25歲追星女右眼慘失明...左眼隨時將盲

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

尼克＆ASHLEY新婚臥房

南韓公務員搭電梯「默默無言1分鐘」　還是感染新冠肺炎

義大利淪疫區引爆種族主義　政客稱「中國人愛吃活老鼠才染病」

日本確診女護理師參加「百人演唱會」　全程沒有戴口罩

不斷更新／法國累積確診達73例　5000人以上室內集會取消

快訊／法國新冠肺炎暴增16例「累積確診73例」　5000人以上室內集會取消

快訊／卡達首例！36歲男確診新冠肺炎　「最近剛從伊朗回國」

影／伊朗「多位高官」全確診　國會議員染病不治！

伊朗爆「295例」確診新冠肺炎　累積確診683例

土耳其「要求俄國讓步」盼與敘利亞正面談判　已為難民開放歐盟邊境

把眼白「紋」成黑色！25歲追星女右眼慘失明...左眼隨時將盲

反派角色禁用蘋果手機？　《鋒迴路轉》導演曝「Apple潛規則」網：另類劇透

韓妞掀起用「黑玫瑰」示愛！神秘感成為獨立女性象徵　單身送自己超時尚

天心放閃被酸「韓男不是都會外遇嗎」　釣出本人回應…網讚高EQ

多做多健康！科學證實：「停止壞壞」後…身心有6嚴重變化　更容易染病

女護士奔大阪朝聖「百人演唱會」感染新冠肺炎！　3歌迷確診…樂團成員回應身體狀況

孩子從溜滑梯丟石頭挨罵！新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？不然好兄弟丟的嗎

1235人滯留湖北！湖北台辦寫信喊話：你們的困難就是我們的困難

巴黎時裝周／LOEWE燈籠袖、陶瓷包翻玩古典　CELINE華麗搖滾風男女通吃

南韓公務員搭電梯「默默無言1分鐘」　還是感染新冠肺炎

苦苓挺洪慈庸任機要顧問！　曝「3關鍵」：她有這個身價

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

國際熱門新聞

日本女護理師參加演唱會　全程沒有戴口罩

首例病毒基因定序完成　發現突變

伊朗多位高官確診　國會議員染病不治

法國新冠肺炎暴增16例「累積確診73例」

南韓公務員搭電梯1分鐘　還是感染新冠肺炎

義大利政客：中國人愛吃活老鼠才染病

安倍晉三宣布動用「2700億日幣緊急預備金」做抗疫對策！

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

即／卡達通報首例　36歲男確診新冠肺炎

南極一夜變「腥紅大地」　科學家憂氣候暖化嚴重

她「眼球紋身」右眼失明左眼將盲

新冠肺炎傳染是SARS的1000倍　「病毒竟融合人體細胞」

有篩檢才有確診？大阪僅4例沒人相信

地球有了新「月亮」已繞運轉3年

更多熱門

相關新聞

1235人滯留湖北！湖北台辦寫信喊話

1235人滯留湖北！湖北台辦寫信喊話

第一批武漢返台包機引起爭議，因此第二批包機截至目前仍未發出。對此，大陸湖北省台辦發出一封信，向滯留湖北的台人喊話，希望能與這些台人一同克服困難。

南韓公務員搭電梯1分鐘　還是感染新冠肺炎

南韓公務員搭電梯1分鐘　還是感染新冠肺炎

院內感染初步原因出爐　醫師說話

院內感染初步原因出爐　醫師說話

日本女護理師參加演唱會　全程沒有戴口罩

日本女護理師參加演唱會　全程沒有戴口罩

協助日本抗疫！中國捐防疫物資

協助日本抗疫！中國捐防疫物資

關鍵字：

義大利Luca Zaia新冠肺炎世界疫情新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna嗆謝和弦拍冥婚照！接調查局電話：屁股自己擦

周子瑜捐款給韓國！被大陸網友譙翻

經痛到爆！女長肌瘤　媽：我60歲月經「都乖乖來」　醫一聽傻了

米蘭時裝周回來2韓人確診！宋慧喬、IU都有去

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

戴活性碳口罩！班導扯下：不是醫療口罩

三總感染科醫坦言：疫情有點進入照護體系

2月初剛登記…尼克和Ashly婚禮突取消！

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

北東探13°C轉濕冷　下波強度逼近冷氣團

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

疫情升級　醫師揭「關鍵10件事」

更多

最夯影音

更多
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面