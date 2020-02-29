肺炎影響比金融海嘯還慘！中國2月製造業PMI暴跌至35.7　創歷史新低

▲新冠肺炎影響，中國各地工廠延後開工，進而影響經濟活動。圖為上海市。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐下，中國各地區工廠延後開工，2月份製造業工廠活動緊縮，各項工廠指標都低於預期；中國國家統計局29日公布，2月份製造業採購經理人指數（PMI），從前值50跌至35.7，遠低於市場預期的45，更低於2008年11月金融風暴的38.8，創下歷史新低。

該資料指出，非製造業PMI也從1月份的54.1，下降至紀錄新低29.6。該數值低於50，意味著中國經濟情況已處於萎縮與惡化的區間。兩者數值皆可見肺炎病毒衝擊中國經濟，同時增加全球股市暴跌的風險。不過彭博經濟研究（Bloomberg Economics）認為，生產指標下降主要是執行防疫措施，情況應有好轉的傾向。

請繼續往下閱讀...

彭博經濟也預測，本週中國工廠的產能將恢復到60%至70%；另外，中國國家統計局也表示，截至2月25日止，PMI數據調查中、大型企業的復工率為78.9%，中、大型製造業企業復工率為85.6%。

其他製造業PMI指標，生產指數27.8、新增訂單指數29.3、新增出口指數28.7、原材料庫存指數33.9、就業指數31.8、供應商交貨時間指數32.1，皆較上份數據下滑。除了新增訂單、出口訂單和就業指數再創新低，建築和服務業的各項指數，也跌至2012年以來新低。