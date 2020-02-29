台灣菸酒公司預計招募710人！從業職員月薪3萬8起跳　評價職員也有3萬2

▲台灣菸酒公司。（圖／記者張一中攝）

財經中心／台北報導

台灣菸酒公司今年預計招募從業職員、從業評價職位人員共710人，3月13日至27日受理報名，於4月19日舉行筆試測驗，5月31日口試與體能測驗。從業職員待遇為3萬8000元以上，從業評價職位人員薪水也有3萬2000元起。

台灣菸酒公司在官網公布「109年從業職員及從業評價職位人員甄試簡章」，預計招募從業職員錄取名額190人（正取39名、備取151名），從業評價職位人員錄取名額為520人（正取157名、備取363名），徵選方式為第一試筆試、第二試口試及體能測驗。

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至於招考類科，包括行銷企劃、廣告傳播、影像傳播、農化食品、物流管理、化工、機械、電子電機、環境工程、職業安全衛生管理、建築土木工程、人力資源管理、財務管理、國際貿易、電子商務、會計、企業管理、事務管理、訪銷推廣、冷凍電氣等。

此外，台糖公司也宣布，預訂於6、7月間辦理甄試招考14個類別，新進工員及博士級職員共計123名，簡章預計4月中旬公告，招考14個類別，包括博士級職員智慧農業1人、動物科學技術1人及農業化學1人，共計3名。

台糖新進工員部分（高中職畢業）預計招收業務12人、商品銷售3人、地政10人、儲備加油站長13人、畜牧7人、農業23人、化工13人、機械14人、電機18人及土木4人，循環經濟3人，總共120人。