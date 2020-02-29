土耳其「要求俄國讓步」盼與敘利亞正面談判　已為難民開放歐盟邊境

▲敘利亞伊德利卜省飽受政府軍與俄國的空襲，許多居民被迫逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

敘利亞北部伊德利卜省（Idlib）情勢升溫，受到莫斯科支持的敘國政府軍27日晚間發動空襲，導致土耳其部隊33死、32傷。土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於29日透露，他曾要求俄國總統普丁「退讓」，讓安卡拉當局與阿薩德（Bashar al-Assad）政府正面談判，並證實已開放邊境，讓敘國難民前往歐盟國家。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）證實要求普丁退讓，並已開放歐盟邊境。（圖／達志影像／美聯社）



艾爾段28日與普丁通話，要求俄羅斯「退讓」，以利安卡拉與敘利亞當局「面對面」談判，解決伊德利卜省衝突。他警告，「敘利亞政權」將會為了土國軍隊的死亡「付出代價」。

艾爾段也證實，土耳其已開放歐盟邊境，讓敘利亞難民能夠前往歐洲國家，作為衝突升溫的回應。他說，「我們一直表示，我們沒有義務接受如此大量的難民。你們（歐盟）承諾將會協助，但卻什麼也沒做，所以我們昨天開放了邊境，已經有1.8萬名難民跨越邊境，這個數字今天會達到2.5萬至3萬，我們不會關閉大門，因為歐盟必須信守承諾。」

▲土耳其支援的叛軍組織在敘利亞伊德利卜省準備行動。（圖／達志影像／美聯社）



《衛星通訊社》報導，俄羅斯外交部29日表示，與土耳其的會談有所進展，促成伊德利卜省局勢降溫、長久穩定的「具體步驟」已被列入考慮，「雙方都確認，我們的目標是在減緩緊張局勢，同時持續打擊恐怖分子。」

▲敘利亞伊德利卜省飽受戰火摧殘，圖為當地民眾聚集在政府軍空襲留下的殘骸旁邊。（圖／達志影像／美聯社）

伊德利卜省是敘利亞最後一處仍被叛軍、聖戰士把持的地區，總統阿薩德誓言早日奪回控制權，政府軍在俄國支持之下加強轟炸，土耳其則派駐軍隊到當地，監督安卡拉與俄羅斯於2017年簽署、卻屢次被違反的停火協議，也支援當地叛軍組織，雙方屢傳衝突，近日情勢升溫。伊德利卜省超過300萬居民紛紛逃離，許多人選擇到土耳其避難。

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