把眼白「紋」成黑色！25歲追星女右眼慘失明...左眼隨時將盲

▲ 亞莉珊卓為向偶像致敬，將自己眼睛的眼白都紋成黑色的 。（圖／翻攝Instagram／anoxi_cim，下同）

實習記者羅明輝／綜合報導

波蘭有位25歲女子為了向自己的偶像—饒舌歌手波貝克（Popek）致敬，竟找來紋身師幫她做「眼球紋身」，將雙眼眼白都紋成黑色的。沒想到紋完之後，她的眼睛卻感受到劇烈疼痛，隨即右眼就完全失去視力，左眼也面臨失明危險。

據《地鐵報》報導，住在弗羅茨瓦夫（Wroclaw）的亞莉珊卓（Aleksandra Sadowska）透露，自己一直都很欣賞饒舌歌手波貝克，前陣子一時興起，決定要模仿波貝克的招牌特色，將自己眼睛的眼白也都紋成黑色的。

亞莉珊卓於是前往一間專門從事穿孔、紋身的美容沙龍，請紋身師替她進行「眼球刺青」手術，但手術才一結束，她的眼睛馬上就感受到劇烈疼痛。亞莉珊卓表示，「紋身師當時跟我說，這都是紋身之後的正常現象，只要服用止痛藥就能治療，不過我的情況卻一點都沒有改善。」

▲亞莉珊卓術後雙眼劇烈疼痛，紋身師要她自己服用止痛藥。

亞莉珊卓隨後前往醫院就診，沒想到醫生卻告訴她「雙眼已經受到了不可彌補的嚴重傷害，狀況相當不樂觀，可能會完全失明」。就這樣不久之後，亞莉珊卓的右眼就完全失去視力，左眼的情況也在一天天惡化，隨時都有可能瞎掉。即便如此，亞莉珊卓仍樂觀提到，「我不會因為這樣就把自己鎖在地下室，或者感到沮喪。雖然我的確因這場意外而悲傷，但我也會繼續我的生活。」

亞莉珊卓的律師對此痛批，「我們有明顯的證據顯示，這位紋身師根本就不知道要如何執行這麼精細的手術程序，但是他仍決定執行，才會導致這場悲劇的發生。在調查過程中我們也發現他犯了許多嚴重的錯誤，像是對亞莉珊卓的眼睛使用了皮膚紋身用的墨水，這種墨水根本完全不應該接觸到眼睛。」

據了解，替亞莉珊卓紋身的這位紋身師目前仍然繼續經營自己的沙龍，僅管他否認了指控，但因為手術造成亞莉珊卓嚴重殘疾，仍被判處三年徒刑。

▲亞莉珊卓堅強表示，將會努力繼續生活下去。