快訊／馬來西亞新首相出爐！　土團黨主席慕尤丁明宣誓就職

▲馬來西亞新任首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

根據中國報最新消息，馬來西亞國家王宮29日稍早宣布，土著團結黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）為馬來西亞新任首相，將於3月1日上午10時30分宣誓就職。

國家王宮今下午發出的文告提到，各政黨先前就已經提交首相人選名單。馬來西亞最高元首阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）認為，為了國家福祉，首相任命一事不能再拖延，相信這是最好的決定，期盼藉此結束當前的政治危機。

消息指出，慕尤丁住家下午4時30分左右，傳出陣陣歡呼聲，巫統領袖們陸續抵達中。先前消息指出，慕尤丁獲得國陣等96名國會議員的支持，力挺他出線爭取首相大位。

▲慕尤丁與家人們一同現身，向媒體發表談話。（圖／達志影像／美聯社，下同）

慕尤丁傍晚向記者們表示，感謝所有人給予的支持，期盼能讓馬來西亞的未來更加輝煌，希望社會大眾接受阿都拉此一決定，並強調他明早10時30分將會準時現身宣誓儀式現場。

身為土著團結黨主席的慕尤丁是馬來西亞前任內政部長，也是現任巴莪區國會議員，曾於2009年至2015年間擔任副首相及巫統副主席等職位。

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