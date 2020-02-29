印度「反公民法」暴力事件平息　43人死亡

▲印度新德里民眾因反對《公民身分修正案》發起示威，衝突延燒多日，釀成43人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里29日專電

在印度德里因反對《公民法修正案》（CAA）而持續多日的警民與宗教暴力衝突，今天基本平息，根據官方統計，共有43人死亡、350多人受傷，警方用無人機密切監控暴亂地區的狀況。

綜合《印度快報》（Indian Express）、Times Now等印度媒體報導，印度德里東北部穆斯林民眾與學生因反對中央政府推動《公民法修正案》在國會通過實施發動的示威活動，在轉為警民衝突及印度教徒與穆斯林衝突暴力事件多日後，已基本平息。

印度內政部表示，政府已針對這起事件成立兩個調查小組調查縱火與暴力案件，警方逮捕超過630多人。

▲官員表示，示威衝突導致43人死亡，超過350人受傷。（圖／達志影像／美聯社）



東北德里的官員透露，這起暴力事件死亡人數已上升到43人，其中包括1名警官、1名情報人員和2名安全人員，受傷人數超過350人，其中有70多人是槍傷。

為鎮壓暴動，印度中央政府派遣中央後備警察部隊（CRPF）等超過7000名準軍事人員進駐德里東北部暴動地區以維持秩序，並利用無人機監控當地狀況。

在暴力事件平息後，當地留下因汽油彈燒黑的牆壁和街道，還有沿路被毀壞、燒毀的汽車和摩托車，許多商店被破壞，多數商店緊閉門戶。

▲印度首都新德里近日因示威活動遭遇破壞，市政府已宣布補償金。（圖／路透）



新德里市政府已宣布在發生暴力事件地區，根據蒙受損害的程度提供不同程度的補償金，房屋完全毀損者可獲50萬盧比，房屋蒙受巨大損壞者可獲25萬盧比（新台幣10.44萬元）；電動人力車（e-Rickshaw）毀損可獲5萬盧比（新台幣2萬8800元），一般人力車（rickshaw）毀損可獲2萬5000盧比（新台幣1萬餘元）。

此外，暴力事件中死亡的每名成年和未成年死者家屬可獲得100萬盧比（新台幣41.76萬元）和50萬盧比（新台幣20.88萬元），在事件中受傷導致身體功能或能力長期出現障礙者可獲50萬盧比。

這起暴力事件已引起國際關切，一些穆斯林國家呼籲印度政府應保障穆斯林權益及各宗教的平等與和諧；由於這起暴力事件發生在美國總統川普訪問德里期間，但川普被問到此事時僅簡單表示，這取決於印度政府，不願多談。

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