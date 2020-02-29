有篩檢才有確診？日本大阪全面停課、影城休園...僅4例沒人相信

▲北海道目前確診人數為66例，知事鈴木直道採取資訊公開、透明的方式，讓民眾充滿信賴感。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者臉書）

圖文／CTWANT

昨日新確診的案33到日本大阪旅遊5天，返台後隨即出現咳嗽、喉嚨癢情形，中央疫情指揮中心研判於日本感染的可能性相當高，目前正在追蹤同個旅行團的其他21人，也讓民眾更關心日本會不會成為台灣防疫的破口。

日本新冠肺炎案例數截至目前共938人，其中11例死亡、41人已經出院，除了鑽石公主號的705名確診案例之外，北海道有66例案例排名第一，北海道知事鈴木直道暨2／27率先宣布學校停課之後，2／28更宣布「緊急事態宣言」，希望到3／19的三周之內，請國民周末盡量不要外出。

曾為台大醫師的知名旅遊部落客林氏璧就在臉書上表示，相較於北海道，大阪目前確診僅有4例，乍看似乎疫情較為穩定，但大阪卻人心惶惶、充滿不安氣氛，許多民眾似乎不太信任官方公布確診數字，認為案例數稀少，只是因為篩檢人數很少，舉例來說，昨日大阪增加的第3、4確診案例，因為是第2例的家人，所以才進行篩檢，結果果然是確診。

為什麼大阪民眾會這樣想呢？林氏璧認為，早在大阪只有2名確診案例時，大阪市不僅宣布全面停課、著名的環球影城也宣布休園，如果只有2例，何必大張旗鼓地進行這些相關措施？不只如此，大阪鄰近的地區如札幌、岐阜縣確診人數也不斷增加，如今因為案33到大阪觀光旅遊，甚至將病毒帶回到台灣，所以沒人相信大阪僅有4例，而北海道雖然病例數高達66例，但因為數字公開透明，反倒讓民眾覺得信賴，知事鈴木直道的人氣也瞬間飆高。

林氏璧認為，防疫最重要的是資訊的透明，數字可以反映真實狀況，等到疫情減緩、數字降下，大家就會相信與安心。但如果一開始就是矇著眼睛不做檢驗，民眾不信任、不相信你的政策，或是因為相信而掉以輕心，這要怎麼防疫下去？

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