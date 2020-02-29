川普稱疫情有天會「奇蹟似消失」　下秒改口：好轉以前仍會惡化

▲美國總統川普27日表示，疫情有一天會奇蹟似地消失。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發，美國疾病管制與預防中心（CDC）日前指出，境內將不可避免地發生擴散或社區感染，但總統川普卻數度淡化嚴重性，主張疫情都在掌控之中。他27日表示，「它（疫情）有一天會消失的，像奇蹟一樣」，但下一秒卻又改口坦言，情勢「在好轉以前還是會惡化……我們拭目以待，沒有人會真的知道。」

綜合CNN、《商業內幕》（Business Insider）報導，川普27日在白宮受訪，被問及疫情時表示，「我們做得很好，但媒體不會歸功於我們。」他認為，「它（疫情）有一天會消失的，像是個奇蹟一樣，它將會消失的。」但接下來又改口說，情勢「在好轉以前還是會惡化」，最後再次強調疫情「可能會消失，我們拭目以待，沒有人會真的知道。」

川普政府對於疫情的態度出現分歧與矛盾。CDC先前表示，新冠病毒在境內將「不可避免地」出現擴散或社區感染，屆時「日常生活可能受到嚴重干擾」。此外，美國28日出現第三例感染途徑未知的病例，各地傳出恐慌或藥物短缺的消息，股市一落千丈，華爾街也出現拋售潮。

儘管如此，川普卻數度強調疫情在掌控之中。外界認為，他可能是想要避免金融市場繼續受挫，挽救長期主打的經濟議題以及連任之路。

《紐約時報》報導指出，美國頂尖醫學研究者弗契（Anthony Fauci）向同事透露，他被白宮禁止討論任何關於疫情的事情，也被要求取消原訂3月1日出席的行程。美國官員回應，這只為了確保各單位口徑一致，避免混淆訊息。



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