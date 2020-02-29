美參議員「支持台灣加入WHO」　與美持續軍售

▲美國共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）支持台灣加入世界衛生組織。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓28日專電

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）今天表示，支持台灣加入世界衛生組織（WHO），以及美國持續對台軍售，他也不滿中國在新冠肺炎蔓延之際仍堅決排除台灣參與世衛組織。

史考特今天出席華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）一場討論中國挑戰的研討會時，首先為壹傳媒創辦人黎智英、香港民主黨前主席楊森和工黨副主席李卓人發聲。他們遭到香港警方以涉嫌參與非法集結起訴和拘捕。

史考特指出，他們3人因為參與和平抗議活動，爭取港人基本權利遭到逮捕，他們堅持香港自由與人權的行動應當受到肯定。他呼籲香港特首林鄭月娥與中國共產黨應慎重思考下一步行動，他會持續關注事件發展，也敦促美國政府積極回應。

談及中共總書記習近平，史考特稱他是獨裁者與人權侵犯者，不僅剝奪港人基本權利、鎮壓異議分子、南海軍事化，也單純因為宗教理由關押百萬維吾爾人。

他表示，經濟合作政策並未讓中共朝著民主方向發展，反而增強對手實力，中共並不想加入國際社會，而是想統治全球，「這是一場新冷戰」。

談到台灣，史考特指出，他支持美國國會敦促讓台灣加入世界衛生組織的立法，也強烈支持美國繼續對台軍售。

在與主持人對談提及2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球蔓延議題時，史考特也再次提到台灣。他表示，中國執意不讓台灣成為世衛組織一分子，「這事關乎全球衛生」，「我非常失望」，中國對全球毫不關心，只關心持續穩固自身實力。

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