疫情擴散美國人超抖！塞爆好市多搜括物資...維他命、口罩被搶光

▲ 大批民眾擔心新冠肺炎疫情，爭相湧入好市多等賣場搶購物資。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒，其中美國28日就通報了3起「感染源不明」的確診病例，累積病例來到63起，讓民眾越來越惶恐不安，紛紛開始搶購口罩、酒精等防疫用品。還有不少人深信，多攝取維他命C，有助於防止染病，專程前往各大藥局、賣場，將架上的維他命C相關產品全都搜括一空。

綜合《路透社》及《美國之音》網站報導，為因應武漢疫情，夏威夷衛生署（Hawaii Department of Health）26日建議民眾盡早提前作好準備，囤積大約14天的必需品，包含水、食物等基本物資以及防疫用品。各地不少民眾似乎也察覺到疫情的嚴重性，紛紛湧入，塞爆好市多（Costco）等各大賣場，將口罩、酒精、衛生紙等物品通通搶光。

▲ 民眾湧入賣場，瘋狂搶購衛生紙、口罩等物資。（圖／路透）

「NITRO-PAK」防災準備中心的工作人員克莉絲汀（Christine Mack）就透露，「我們國家過去遭遇此類案件時通常不太情緒化，沒有太多的恐懼，但當新冠病毒情況發生時，防災物資銷量大幅增加，上週銷售額的部分就增長了大約200%，就整個行業而言，這是一個龐大又驚人的業務成長。不過目前最大的問題，我們累積了兩個月的N95口罩訂單，但現在無法透過一般渠道獲得它們。除此之外，也因為口罩日益短缺，價格更是一口氣飆漲到平常的4倍。」

對此，美國疾病管制與預防中心（CDC）主任菲爾德醫師（Dr. Robert Redfield）認為，美國人民不需要在此時儲存糧食或儲備藥物。他也強調，「這些口罩在一般社區完全沒有用處，健康的人不需要戴口罩、買口罩或是囤積口罩，希望大家將口罩這些醫療資源，優先留給醫療人員、患者及他們的家人。」

▲ 架上維他命C產品被搜括一空。（圖／路透）

除了口罩供不應求，近日網路也謠傳，多攝取維他命C能對抗，甚至是治療新冠肺炎，儘管醫學專家早已澄清「這項謠言沒有任何事實根據」，不過仍有許多民眾聽信，各大藥局、賣場的維他命C相關產品也都被搶購一空。