跟團赴日確診男子足跡曝光！行經大阪環球影城、高鷲滑雪公園　同團3人有症狀

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，針對昨(28)日公布之案33，衛生單位進一步調查其日本旅遊期間(2月17日至22日)之行程。目前已掌握個案之同團旅客、同住友人及職場接觸者共67人，其中3人有症狀已住院隔離採檢。

指揮中心表示，該案2月17日於富山縣高山，18日於岐阜縣，19日於富山縣並搭乘JR雷鳥特急號(金澤至大阪)，20日於大阪環球影城，21日及22日於大阪市區。目前已掌握個案之同團旅客、同住友人及職場接觸者共67人，其中3人有症狀已住院隔離採檢，其餘將進行14天居家隔離並陸續安排採檢。

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指揮中心指揮官陳時中表示，案33日本旅遊相關的疫調已經進行中，有些症狀在做採檢，其餘的檢驗中。目前案例擴散的並不用太擔憂。

指揮中心統計，昨日國內新增11例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,105個案，含39名確診(今日新增案35至39共5例)、2,050名排除，餘隔離檢驗中(12名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，1名死亡、9名出院、其餘個案持續住院中。針對案27群聚事件，截至目前已掌握接觸者816人，並採檢182人，其中5人陽性(案28至32)、171人陰性，其餘檢驗中。另鑽石公主號19名返台國人，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。 指揮中心指出，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診79,251例，較前日新增427例，其中7,664例重症，2,835例死亡。

國際間累計5,251例確診病例，較昨日新增1,058例，分布57個國家/地區，新增墨西哥、紐西蘭、奈及利亞、亞塞拜然、立陶宛、白俄羅斯、聖馬利諾及冰島共8國；病例數以韓國2,337例、義大利888例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)、伊朗388例及日本233例為多；病例中84例死亡，其中伊朗34例、義大利21例、韓國13例、鑽石公主號6例、日本5例、香港2例、法國2例、菲律賓1例。世界衛生組織已於2月28日將全球擴散及衝擊風險等級調升至非常高。

指揮中心昨日指出，確診案33於2月17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，目前個案已由衛生單位安排收治負壓隔離病房治療；依個案活動史研判，於日本感染的可能性較高，為境外移入個案。

▲案39感染關係圖。（圖／楊殿宏製）