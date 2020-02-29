南韓疫情爆發「62國緊急端入境限制」　韓媒：全球已掀起恐韓症！

▲南韓確診人數破2000人，僅次於中國。（圖／路透）

文／中央社

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）韓國媒體報導，由於冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在韓國急速蔓延擴散，目前已在全球掀起「恐韓症」，甚至據信是新冠病毒起源地的中國也產生「厭韓」情結。

韓國「朝鮮日報」以「Korean phobia（恐韓症）擴散至世界各角落」為題，報導中國、越南、英國、墨西哥等全球「厭惡」韓國人的消息。

報導指出，在韓國武漢肺炎確診患者劇增，在海外警戒和歧視韓國人的「恐韓症」現象正在擴散，韓國僑民的不安也在急速擴大。

文中舉例，大連地區的一些社區聊天群組出現如「應該阻止從韓國回國的人進入社區」的主張。中國網路也出現一段影片，內容是是幾十個居民阻止想進入青島市某社區韓國僑民的畫面。在居民聊天群組裡，還有人留言說：「房東不同意他們回來，但他們想進來。」

聚居230多名韓國人的西安某社區居民委員會25日在公告表示：「韓國的傳染病情況非常嚴重，我們緊急調查韓國人的入住情況。希望政府能將他們（韓國人）隔離在酒店，對他們進行病毒檢測。」

這篇專文也指出，曾經掀起韓流熱潮的越南，也因為新冠病毒而提高對韓國人的警戒心。一名韓國遊客在越南大叻市的一家紀念品商店被店東轟出門外。越南的一家社群媒體甚至把韓國（South Korea）和冠狀病毒（Coronavirus）英文字樣，合二為一成為South Korona。

歐洲等其他地區也發生類似的事情。在英國倫敦留學的韓國留學生在校園附近的一家餐廳門口，被迎面而來的當地人以手指指責說：「你不是韓國人嗎？怎麼不戴口罩？」令他深感被羞辱。

在墨西哥經營民宿5年的林姓韓國人，最近在常去光顧的市場裡竟聽到「Korean out」的辱罵，讓他受到嚴重衝擊。

另外，韓國外交部也指出，截至今天上午6時，因冠狀病毒疫情針對韓國採取入境管制措施的國家和地區增至71個。

韓國聯合新聞通訊社報導，對此，韓國外交部日前曾針對駐韓外交使節說明韓國疫情防控情況，呼籲各國不要盲目恐慌，採取不必要的過度措施；但採取管制措施的國家和地區還是不斷增加。