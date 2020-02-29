　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓疫情爆發「62國緊急端入境限制」　韓媒：全球已掀起恐韓症！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 南韓首爾站民眾都為新冠肺炎戴上口罩。（圖／路透）

▲南韓確診人數破2000人，僅次於中國。（圖／路透）

文／中央社

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）韓國媒體報導，由於冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在韓國急速蔓延擴散，目前已在全球掀起「恐韓症」，甚至據信是新冠病毒起源地的中國也產生「厭韓」情結。

韓國「朝鮮日報」以「Korean phobia（恐韓症）擴散至世界各角落」為題，報導中國、越南、英國、墨西哥等全球「厭惡」韓國人的消息。

報導指出，在韓國武漢肺炎確診患者劇增，在海外警戒和歧視韓國人的「恐韓症」現象正在擴散，韓國僑民的不安也在急速擴大。

文中舉例，大連地區的一些社區聊天群組出現如「應該阻止從韓國回國的人進入社區」的主張。中國網路也出現一段影片，內容是是幾十個居民阻止想進入青島市某社區韓國僑民的畫面。在居民聊天群組裡，還有人留言說：「房東不同意他們回來，但他們想進來。」

聚居230多名韓國人的西安某社區居民委員會25日在公告表示：「韓國的傳染病情況非常嚴重，我們緊急調查韓國人的入住情況。希望政府能將他們（韓國人）隔離在酒店，對他們進行病毒檢測。」

這篇專文也指出，曾經掀起韓流熱潮的越南，也因為新冠病毒而提高對韓國人的警戒心。一名韓國遊客在越南大叻市的一家紀念品商店被店東轟出門外。越南的一家社群媒體甚至把韓國（South Korea）和冠狀病毒（Coronavirus）英文字樣，合二為一成為South Korona。

歐洲等其他地區也發生類似的事情。在英國倫敦留學的韓國留學生在校園附近的一家餐廳門口，被迎面而來的當地人以手指指責說：「你不是韓國人嗎？怎麼不戴口罩？」令他深感被羞辱。

在墨西哥經營民宿5年的林姓韓國人，最近在常去光顧的市場裡竟聽到「Korean out」的辱罵，讓他受到嚴重衝擊。

另外，韓國外交部也指出，截至今天上午6時，因冠狀病毒疫情針對韓國採取入境管制措施的國家和地區增至71個。

韓國聯合新聞通訊社報導，對此，韓國外交部日前曾針對駐韓外交使節說明韓國疫情防控情況，呼籲各國不要盲目恐慌，採取不必要的過度措施；但採取管制措施的國家和地區還是不斷增加。

ET快訊
比229出生還要慘！「這個月」壽星慶生要等到2166年
新冠肺炎是「動物源性病毒」！中國-世衛發佈報告：空氣非主要傳
「偶像劇一姐」神隱5年近況曝光！被封「劈腿始祖」重創事業..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／華盛頓州新增2例確診　韓亞航空班機飛抵河內「慘遭拒絕降落」

新冠肺炎傳染是SARS的1000倍　「病毒融合細胞」與愛滋、伊波拉一樣折磨人體

快訊／安倍晉三要求「全日本中小學」3月2日起進入停課狀態！

快訊／南韓新增594確診　「全境瘋狂激增」境內累計2931人感染新冠肺炎！

大阪女染新冠肺炎「痊癒後又感染」　專家曝2原因…病毒滿血復活威力超強！

東京奧運「恐延期一年」！IOC成員曝「改時間or取消」最慘後果…日本挫在等

不斷更新／怕爆！金正恩高層會議上警告高層「疫情若擴散，將面臨嚴重後果」

快訊／南韓出現二次感染首例！　駐韓美軍妻子也中鏢

實驗猴子感染後「可誘發肺炎」　WHO赴中考察：從肺、腸檢出新冠病毒

美新增第3起「感染源不明」病例！顯示疫情在美擴散開來

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

「國民姐夫」AKIRA也會耍賴皮　細數林志玲優點...講個沒完！

不斷更新／怕爆！金正恩高層會議上警告高層「疫情若擴散，將面臨嚴重後果」

快訊／南韓出現二次感染首例！　駐韓美軍妻子也中鏢

實驗猴子感染後「可誘發肺炎」　WHO赴中考察：從肺、腸檢出新冠病毒

美新增第3起「感染源不明」病例！顯示疫情在美擴散開來

南韓疫情爆發「62國緊急端入境限制」　韓媒：全球已掀起恐韓症！

法國疑集體感染「2天激增39例」！衛生部長籲打招呼「暫勿握手」

南韓大邱太慘！民眾網購全塞爆　確診病患等不到病床「卻在家等到死亡」

馬克宏到醫院「無罩看疫情」　醫生哭訴：我們已筋疲力盡

快訊／華盛頓新冠肺炎記者會　一上場「公布2確診」其中1人自南韓旅遊回

韓亞航空飛河內「越南不給降落」！　班機急返航

嗆孫楊作弊仔　南非名將：里約奧運金牌屬於我才對

保時捷連車主指紋都能「噴」在車上　超酷炫客製化選項彰顯技術力

全台最長天空繩橋！特搜桃園IG熱門打卡點　石滬群秘境超浪漫

中職／官辦首戰集合講話　洪總提醒：要開始武裝

不斷更新／怕爆！金正恩高層會議上警告高層「疫情若擴散，將面臨嚴重後果」

國民黨改革拚「空戰」　郝龍斌設新媒體部、江啟臣找科技長

快訊／南韓出現二次感染首例！　駐韓美軍妻子也中鏢

「罷韓vs挺韓PK賭盤」蠢蠢欲動　警強調：母湯黑白來！必抓

南鯤鯓代天府面對新冠肺炎疫情　暫停餐廳及住宿會館供餐宿

主人若需居家檢疫隔離　黃珊珊：寵物也同步隔離

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

國際熱門新聞

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

首例病毒基因定序完成　發現突變

即／淨土淪陷了　冰島首例確診

南極一夜變「腥紅大地」　科學家憂氣候暖化嚴重

南韓新增594確診　境內累計2931人感染新冠肺炎

即／美股暴跌中　道瓊早盤瀉800點

WHO：新冠肺炎全球風險升級至「非常高」

WHO：新冠疫情還沒大流行　最大敵人是污名化　

新冠肺炎傳染是SARS的1000倍　「病毒竟融合人體細胞」

即／義大利增至821例　21人亡

道瓊再收新低點　S&P單週跌幅比金融海嘯還慘

BBC：伊朗210死　比官方數據多6倍

義大利疫情　WHO：未經認證都只是可疑未經證實

印尼新冠肺炎0確診　台灣人揭真相

更多熱門

相關新聞

散布假消息「台灣疫情失控」…最高罰300萬

散布假消息「台灣疫情失控」…最高罰300萬

莊姓網友日前轉貼全球華人軍事聯盟的文章，因內容提到，「台灣疫情失控，軍方接管台北，蔡當局當街燒死疫情患者 」等不實言論，遭警依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送北檢偵辦。警方表示，經查如違法屬實，最高將可處3年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。

監獄大傳染　武漢擬派駐督導組進駐各監獄

監獄大傳染　武漢擬派駐督導組進駐各監獄

孫興慜回國療傷　英媒：如有症狀要隔離

孫興慜回國療傷　英媒：如有症狀要隔離

華盛頓首次新冠肺炎記者會　開場就「公布2確診」

華盛頓首次新冠肺炎記者會　開場就「公布2確診」

韓亞航空飛河內遭拒絕降落！

韓亞航空飛河內遭拒絕降落！

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒南韓確診恐韓

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

首例病毒基因定序完成　發現突變

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

瀕臨社區感染邊緣！醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用

全家賞屋「1人高燒38.6」　保全怒驅離

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

韓人氣歌手同行者回國確診：正隔離中

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

台南美術館活春宮　男主角代價出爐

睡午覺聽見怪聲！女大生睜眼被嚇傻

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面