快訊／破3千大關！南韓添219例累計3150確診　「單日激增813例」創新高

▲南韓疫情延燒，首爾站民眾戴上口罩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

韓聯社最新消息，境內再增219例，光是29日官方一整天的通報新增病例數就有813例，使得全國累計感染人數來到3150人，累計17人死亡。這是南韓自1月出現首名感染者以來，確診病例增加最多的一天。

根據中央防疫對策本部29日下午的最新通報，在新增的219例當中，181例來自大邱、19例來自慶尚北道。

此外，南韓政府29日也證實境內出現二次感染首例，一名73歲女性本月初確診，22日康復出院，卻在27日再度出現症狀，28日二次感染。已知該名女性的兒子、兒媳均為確診患者，近期去過中國廣東省。

根據中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立今（29）上午的說法，大邱地區未來幾日的確診病例將持續增加，但已知大邱市民被確診的比例遠低於新天地教會信徒。

大邱市政府及醫療人員透露，在確診病例當中，多達80%以上的人病情輕微，無須醫學治療，20%的人有呼吸道症狀。金剛立呼籲，大眾要盡量避免外出，並暫停參加宗教活動等聚集性活動。

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