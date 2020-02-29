新冠肺炎傳染是SARS的1000倍　「病毒融合細胞」與愛滋、伊波拉一樣折磨人體

▲新冠病毒出現「與人體結合」的狀況。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎持續，國際間不少醫學單位陸續得到新冠病毒菌株進入研究，根據英國《每日郵報》報導，最新的研究報告中，提到「新冠病毒的傳染力恐怕是SARS的1000倍，甚至就如同愛滋病毒、伊波拉病毒一般的折磨人體」。

新冠病毒（COVID-19）的遠親近鄰

新冠肺炎爆發至今，尚未有有效的藥物、疫苗治療，接受確診病患的醫院，多用「支持性」療法，後傳出治療愛滋病的藥物可以短暫抵抗，而伊波拉病毒的疫苗也成為研發新冠病毒疫苗的基礎。然而這一切都是因專家認為，新冠肺炎和2002年SARS的傳染途徑相當類似、病毒基因有70％的相似。

中國天津的南開大學研究人員卻指出，新冠肺炎之所以嚴重，是因為病毒會與人體細胞結合，而這與愛滋病毒、伊波拉病毒一樣，且更具有侵略性，「最重要的是新冠病毒在感染上是SARS的100至1000倍」。

新冠病毒的基因排序「跟SARS最異常的地方」

SARS病毒通過人的眼、口、鼻侵入人體後，會與人體中的「ACE2」的細胞膜的受體結合，該受體作用原在於穩血壓與內分泌，而新冠病毒同樣也是以這樣的方式「與人體結合」，此外，ACE2在每個人身上的數量、狀態皆不同。

此外，專家也發現，愛滋與伊波拉病毒的攻擊對象，都是一種叫做「福林」（Furin）的蛋白質，該蛋白質需要受到切割後激活，但新冠病毒同樣會以欺騙的方式激活福林，之後進行病毒與人體蛋白質的融合。

蝙蝠身上的冠狀病毒被認為是起源

該研究報告指出，蝙蝠身上的冠狀病毒恐怕就新冠病毒的始祖，然而卻比其他冠狀病毒更加具有傳染力，「與人體直接融合」應就是造成人傳人急遽擴散疫情的主要原因。