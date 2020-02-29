義大利確診889！美調升旅遊警示至第三級　避免非必要旅行

▲美國疾病管制與預防中心更新旅遊健康警示。（圖／翻攝自美國疾病管制與預防中心）

記者詹雅婷／綜合報導

美國迄今已出現2起疑似社區傳播病例，除了美國國務院調高義大利旅遊警告至第三級「重新考量是否前往」之外，疾病管制與預防中心（CDC）也更新旅遊健康警示，可見中國、伊朗、義大利、南韓並列第三級「警告」（Warning），敦促國人避免所有不必要的旅行。

根據CNBC報導，美國國務院28日調高針對義大利的旅遊警示。國務院提到，許多新冠肺炎（COVID-19）病例都與來往中國的旅行有關，或是與旅行相關的病例有過密切接觸，「且據報導，義大利出現持續性社區傳播。持續性社區傳播意味著人們已經被感染，但不知道他們是如何被感染、也不清楚在哪裡被感染，且傳播仍在持續中。」

與此同時，美國疾病管制與預防中心（CDC）也把義大利、伊朗旅遊警示提升至第三級「警告」（Warning），建議國人避免不必要的旅行。除了中國、南韓、義大利、伊朗並列第三級「警告」之外，第二級「注意－提高警覺」層級有日本，第一級「觀察－一般預防」有香港。

根據統計，義大利迄今已有889例確診，累計21人死亡。

▼義大利人提高警備，戴上口罩慎防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）