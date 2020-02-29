伊朗國會宣布休會！高官議員頻確診「副總統、副衛長」都中鏢

▲伊朗疫情嚴峻，國會宣布休會。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

根據伊朗官方數據，國內目前累計388例新冠肺炎確診，34人死亡，成為中東的疫情重災區，許多高級官員與議員也遭到感染，包括國安委員會主席、衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）與副總統埃布特卡（Masoumeh Ebtekar）。伊朗國會因此於28日宣布休會，在另行通知以前，持續停止會期。

俄羅斯《RT電視台》報導，伊朗國會發言人28日宣布休會，避免新冠肺炎疫情擴散。據了解，聲明中並未透露重啟會期的時間，直到另行通知以前將持續停止會期。

新冠肺炎疫情擴散，伊朗成為中東的疫情重災區，許多高級官員與議員確診感染。國安委員會主席宗諾爾（Mojtaba Zonnour）於27日錄製影片，透露自己接受篩檢結果呈陽性反應，並呼籲民眾保持冷靜。曾任伊朗駐梵蒂岡大使的81歲伊朗教士霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）也染疫去世。

伊朗衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）於25日晚間確診，他前一天才主持記者會說明疫情，當時就已出現異常出汗、面色難堪的狀況，看起來身體相當不舒服。此外，負責家庭與婦女事務的副總統馬蘇梅．埃布特卡（Masoumeh Ebtekar）也遭到感染，是目前全球政府中已知的最高層級病例。



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