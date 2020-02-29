不斷更新／加拿大魁北克現首例　美奧勒岡「出現人傳人跡象」當局戒備

▲中國以外的各國，確診幾乎日日增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃、詹雅婷、吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情未出現降溫，各國紛紛傳出確診訊息，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞28日宣布，將新冠肺炎疫情全球風險由「高」上調到「非常高」級別。

但譚德塞表示，「新冠病毒尚未開始流行，但這次疫情最大的敵人的就是『汙名化』，呼籲各國千萬不要恐慌，恐懼、謠言、汙名化才是最可怕的」。另，南韓疫情持續擴大，目前已有62國對南韓採取入境措施，其中越南29日起宣布暫停對南韓免簽。

【1034～1047】

美國奧勒岡州台灣時間29日新增一起確診，該名病患並未有相關旅遊史，且找不到感染源，不排出為人傳人的狀況。目前當局正在調查該病患近期接觸的朋友圈。

綜合外媒報導，加拿大魁北克省29日出現首例，該名女病患日前自伊朗旅遊回國，開始出現輕微症狀後就醫，經過篩檢，確定感染新冠肺炎。

【1026】

日本知名地標「東京晴空塔」宣布，因新冠肺炎疫情嚴重，將自3月1日起至15日進行關閉，以免群聚疫情擴散。

【0950】

根據《韓聯社》報導，29日上午官方宣布新增584人確診，境內累計至2951人。目前社區感染狀況相當嚴重，尤其又以新天地教會最為大宗的群聚感染。

根據《NHK》報導，日本29日上午新增3確診，分別位於仙台、新瀉、高知縣等地，其中仙台的確診病患為70歲男性，近日剛自鑽石公主號下船。

美國國務院現宣布，提高對義大利旅遊警示至第三級「重新考量是否前往」，CDC同樣更新旅遊健康警示，中國、伊朗、義大利、南韓並列第三級「警告」，希望國人避免不必要的旅行。

各國確診狀況如下：

東南亞：6國

新加坡：確診98例

越南：確診16例

馬來西亞：確診25例

泰國：確診41例

菲律賓：確診3例、1死

柬埔寨：確診1例

東北亞：2國

南韓：確診2931例、16死

日本：確診941例（郵輪705例，日本本土236例）、11死（郵輪6例、日本本土5例）

歐洲：23國

白俄羅斯：確診1例

義大利：確診889例、21死

冰島：確診1例

立陶宛：確診1例

荷蘭：確診2例

希臘：確診4例

瑞士：確診15例

奧地利：確診6例

克羅埃西亞：確診5例

西班牙：確診32例

英國：確診20例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診48例

瑞典：確診11例

芬蘭：確診3例

挪威：確診6例

法國：確診57例、2死

俄羅斯：確診2例

羅馬尼亞：確診3例

北馬其頓共和國：確診1例

丹麥：確診1例

愛沙尼亞：確診1例

聖馬利諾：確診1例

西亞2國

亞塞拜然：確診1例

喬治亞：確診1例

北美：2國

美國：確診64例（其中40例為鑽石公主號撤回、3撤僑者）

加拿大：確診16例

中南美：2國

巴西：確診1例

墨西哥：確診2例

大洋洲：2國

澳洲：確診25例（其中7例為鑽石公主號撤回）

紐西蘭：確診1例

南亞：4國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

巴基斯坦：確診2例

中東：10國

伊朗：確診388例、34死

阿富汗：確診1例

阿曼：確診6例

巴林：確診38例

科威特：確診45例

阿拉伯聯合大公國：確診19例

以色列：確診7例（2為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：確診4例

伊拉克：確診8例

非洲：3國

埃及：確診1例

阿爾及利亞：確診1例

奈及利亞：確診1例