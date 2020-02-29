印度人住武漢吃這味沒感染　統一時代引進「冠軍咖哩」搶市

▲統一時代百貨獨家引進日本冠軍咖哩「MAJI CURRY」來台搶市。（圖／統一時代提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，吃咖哩的印度人罹患人數仍低，引發外界好奇，有百貨業者腦筋動得快，獨家引進日本冠軍咖哩「MAJI CURRY」來台，在防疫期間再添美食生力軍，可望挹注營運表現。

中國大陸武漢爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，近期印度政府派出專機由武漢接回645個僑民，經2019新型冠狀病毒檢測，都是呈現陰性，使得許多網友對於印度人的抵抗力為何如此強大，感到好奇，像是印度人愛吃的咖哩料理，也引發網友熱烈討論。

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為搶攻健康商機，統一時代百貨獨家引進日本冠軍咖哩「MAJI CURRY」，台灣一號店預計3月10日正式開幕，該店主打獨家調配的辛香料，耗時100小時打造香醇濃郁且多層次的風味，曾在2018年勇奪日本「神田咖哩大賽」冠軍，此次落腳北市信義區開出在台首店，讓百貨美食界再添新兵。

無獨有偶，統一時代百貨同步引進以品嚐食物真正原味的「家溫度湯專門店」，及甜點區皆選用法國頂級原料的「法國的秘密甜點」、「MyCroissant by Guillaume吉可頌丹麥專門店」皆為首櫃形式進駐，再添美食生力軍。

統一時代百貨表示，今年春季改裝引進新櫃包括配件、戶外休閒及餐飲等，陸續於3月上旬開幕，可望帶給消費者更新鮮、多元的選擇；而在防疫期間，為鼓勵民眾線上消費，下月16日至18日將加碼舉辦持APP會員條碼扣20點兌換200元抵用券，1點放大20倍價值，以回饋長期以來支持的會員。