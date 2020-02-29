　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

從SARS經驗看新冠病毒後市　投資人應提高風險意識、增強投組抗震力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新冠肺炎疫情延燒，星期一美股上演跳水戲碼，大跌一千多點。受美股大跌影響，台股週二(2/25)一開盤即下跌一百多點，盤中跌勢收斂，盤勢緩步上揚在平盤之下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 新冠肺炎影響國際股市大跌，台股亦受重挫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

2020年1月，中國大陸爆發的新型冠狀病毒疫情主導了市場情緒，新型冠狀病毒（COVID-19）引發肺炎疫情蔓延，富邦證券表示，以SARS疫情經驗來看，當時短期造成金融、原物料、工業及非必需消費類股跌幅較大，而醫療保健、公用事業及必需消費表現較抗跌，因此，當有世界流行性疾病疫情爆發時，投資人應提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品或黃金等，以增加投資組合抗震能力。

疫情過後股市將落底反彈

請繼續往下閱讀...

根據中國新華社報導，中國消費者去年在農曆年期間購物、餐飲、娛樂和旅行花費合計超過1兆人民幣，今年受到疫情肆虐影響，農曆新年第一天，中國出遊總數比一年前下降近 30%，搭乘飛機等大眾交通工具總數更下降近40%。過去陸客佔觀光消費金額過半的香港和陸客消費佔比逾四分之一的泰國，是亞洲觀光受創最深的國家。

統計1970年以來發生的世界流行性疾病，其中，2003年的SARS及2009年的H1N1跌幅最深，但在疫情受到控制後，反彈幅度也最大。整體而言，MSCI世界指數自疫情爆發後，指數在低點反彈1個月、3個月、6個月，分別平均上漲0.44%、3.08%、8.5%。

富邦證券表示，回顧2003年SARS病毒爆發對市場的影響可以發現，當時全球經濟損失約330至400億美元之間，對中國及全球GDP分別造成1.1%及0.1%的影響。本次新型冠狀病毒雖然致死率不如SARS病毒，但憑藉著更強的傳染性使北京、上海、廣東等80多個城市宣佈實施封城的封閉式管理。國際機構預估，若疫情能在2到3月見到高峰，全球GDP將受到0.15%至0.3%的影響，幅度更勝SARS期間。

根據2003年SARS疫情經驗，中國及香港等主要疫區在疫情爆發後，股價指數經歷約70日才出現落底反彈，而其他影響較輕微的國家則在30日內出現止穩反彈。整體而言，疫情對經濟的衝擊將會是暫時性的，不至於影響當前全球經濟復甦的步伐。

▲▼新冠肺炎疫情延燒，星期一美股上演跳水戲碼，大跌一千多點。受美股大跌影響，台股週二(2/25)一開盤即下跌一百多點，盤中跌勢收斂，盤勢緩步上揚在平盤之下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 富邦證提醒，投資人不應過度期待新型疫苗能在短期對公司營收做出貢獻。（資料照／記者湯興漢攝）

投資避開疫情衝擊產業　宅經濟類股後市看好

在SARS疫情相對集中的中國、香港以及鄰近的亞洲國家當中，於2003年3月3日至4月25日約2個月疫情攀升期間，亞股累計下跌約7.7% ，其中香港、中國跌幅超過一成。金融、原物料、工業及非必需消費類股跌幅較大，而醫療保健、公用事業及必需消費表現較抗跌。

於2003年4月25日至6月25日的疫情降溫期間，亞股反彈約19.9% ，其中泰國、印尼、南韓、中國彈幅均超過24%；相較之下，馬來西亞、香港反彈幅度較小。就類股表現而言，能源、科技、原物料、非必需消費反彈幅度較明顯；而公用事業、醫療保健、工業反彈幅相對較小。

本次新型冠狀病毒疫情確診病例絕大多數集中於中國，富邦證券表示，投資上短線宜避開中國地區營收曝險較高的企業，或可能受到疫情衝擊的航空、運輸、飯店、遊樂園等產業類股，並留意需求可能逆勢增加的電商、貨運、影音多媒體及線上遊戲類股。

其次，疫苗研發公司及防護用品生產商今年以來股價受疫情擴散帶動，但疫苗在一般情況下需要經過多項臨床實驗及監管程序並費時數年，因此投資人不應過度期待新型疫苗能在短期對其公司營收做出貢獻，但在防護服及口罩等相關醫療防護用品的需求在短期有望顯著增加。

目前S&P500指數本益比來到18.8倍，高於5年平均的16.7倍，富邦證券提醒，投資人亦應提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品或黃金等，以增加投資組合抗震能力，並追蹤後續病毒疫情的發展狀況，當疫情獲得控制時，可伺機逢低布局產業趨勢正向的績優股。

ET快訊
第34例退休婦確診新冠肺炎是院內感染？陳時中給答案了
鬼鬼擺臭臉「踩2地雷」被爆封殺！大咖導演火了：再也不錄用
巴西、英國完成首例新冠病毒基因定序「發現突變」！跟武漢病毒株
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

從SARS經驗看新冠病毒後市　投資人應提高風險意識、增強投組抗震力

疫情牽動金融市場神經　瑞銀示警：3大產業「抄底還為時過早」

轉職潮受疫情衝擊延後　自估待業期拉長至81天

台積電基金會發起員工捐款　支持第一線防疫人員

印度人住武漢吃這味沒感染　統一時代引進「冠軍咖哩」搶市

防疫優先！經濟部：專利線上申請價「愛的迫降」減免600元起

疫情過後陸是否加強對台制裁力道？　中經院副院長提3指標觀察

肺炎疫情擴散、憂需求面不濟　台股短線操作宜審慎

企業最愛大學調查　秒看每個地區哪些學校上榜！

股利可期？第一金去年每股賺1.55元　今年股息不少於去年

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

一聽熟悉節奏...秒從睡夢中驚醒 扭屁狂擺超茫！網笑：身體很誠實

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

從SARS經驗看新冠病毒後市　投資人應提高風險意識、增強投組抗震力

疫情牽動金融市場神經　瑞銀示警：3大產業「抄底還為時過早」

轉職潮受疫情衝擊延後　自估待業期拉長至81天

台積電基金會發起員工捐款　支持第一線防疫人員

印度人住武漢吃這味沒感染　統一時代引進「冠軍咖哩」搶市

防疫優先！經濟部：專利線上申請價「愛的迫降」減免600元起

疫情過後陸是否加強對台制裁力道？　中經院副院長提3指標觀察

肺炎疫情擴散、憂需求面不濟　台股短線操作宜審慎

企業最愛大學調查　秒看每個地區哪些學校上榜！

股利可期？第一金去年每股賺1.55元　今年股息不少於去年

入境泰國需隔離14日？外交部澄清：假的！傳播謠言恐觸法

開學防疫！政大關閉小型出入口　師生持證走大門、校外人士要登記

疫情衝擊「軍隊戰備」！解放軍推遲上半年徵兵　暫緩部分大項演訓活動

石門富基魚市尚青活海鮮聖地　「賞櫻老梅綠石槽」春遊限定

懷孕浪汪見到恩人開門...跳出產房激動搖臀　他笑：你不怕落胎喔

不斷更新／加拿大魁北克現首例　美奧勒岡「出現人傳人跡象」當局戒備

鮭魚卵生蠔+金箔！台北超浮誇日式串燒　壽星免費吃海鮮壽司蛋糕

屏東哥買新屋…被不速之客「加蓋違建」還下蛋！　照片曝光網羨慕：好兆頭

戴口罩在南美館露台活春宮　「換個姿勢再來一次」女緩起訴男判拘役20天

老師每天噴消毒！女兒小手「洗澡狂哭痛」慘乾裂　媽曝看醫結果…心疼炸

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

財經熱門新聞

印度人住武漢吃這味沒感染　統一時代引進「冠軍咖哩」搶市

台積電發起員工捐款　支持防疫

企業最愛大學調查　秒看每個地區哪些學校上榜！

第一金股利　將超越去年

中經院副院長：3指標觀察陸是否加強對台制裁力道

轉職潮受疫情衝擊延後　自估待業期拉長至81天

防疫優先！專利線上申請價「愛的迫降」減免600元起

疫情升溫　瑞銀示警：3產業勿碰

太陽能產業景氣低迷　寶德電化材料聲請破產

澳幣匯價創近10年新低！　換新台幣5萬多賺3600元

2019年第一猛股一天暴跌98%

國稅局幫查金融遺產好方便　2個月已受理破千件

酒精哪裡買　超實用線上地圖秒知道

肺炎疫情擴散、憂需求面不濟　台股短線操作宜審慎

更多熱門

相關新聞

動物世界衛生組織：沒證據說接觸會傳染新冠肺炎

動物世界衛生組織：沒證據說接觸會傳染新冠肺炎

（中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電）「財星雜誌」今天報導，香港一名武漢肺炎確診病例的寵物犬驗出微量病毒。總部位於巴黎的世界動物衛生組織（OIE）表示，目前沒有證據家畜與寵物會成為人類的病毒感染源。

日本官員：東奧照常舉辦　無替代方案

日本官員：東奧照常舉辦　無替代方案

加州2病例感染途徑成謎　CDC：社區傳播

加州2病例感染途徑成謎　CDC：社區傳播

鑽石公主號乘客確診　日本東北首例

鑽石公主號乘客確診　日本東北首例

公佈社區感染地點　北京新增10例

公佈社區感染地點　北京新增10例

關鍵字：

台股股市股票疫情武漢肺炎新冠肺炎富邦證券

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

韓人氣歌手同行者回國確診：正隔離中

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

睡午覺聽見怪聲！女大生睜眼被嚇傻

首例病毒基因定序完成　發現突變

台南美術館活春宮　男主角代價出爐

北海道知事宣布緊急狀態！「口罩遮半臉」顏值爆表

即／淨土淪陷了　冰島首例確診

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面