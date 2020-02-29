疫情牽動金融市場神經　瑞銀示警：3大產業「抄底還為時過早」

▲新冠肺炎疫情蔓延，瑞銀預估，疫情對大陸經濟僅是短暫影響，今年經濟成長率降至5.4%。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情擴散全球，瑞銀（UBS）表示，疫情對大陸經濟僅是短暫影響，預估第1季經濟成長率可能降至4%，隨後經濟可望復甦，2020全年經濟成長率則下修至5.4%，同時也建議投資人可聚焦居家防疫概念股、5G相關等題材，避開航空、旅遊及部分非必要消費品等產業，認為「現在抄底還為時過早」。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭表示，從過去SARS經驗來看，疫情往往屬於短暫因素，儘管短期內經濟成長和企業獲利會有明顯下滑，但在需求及政策支撐下，將會呈現V型快速復甦態勢。

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不過，陳敏蘭指出，新冠肺炎疫情與SARS有所不同，2003年中國大陸只占全球GDP的9%，而現在比重已來到19%，若疫情得以控制、新增病例下降，可望帶動經濟逐漸復甦。整體來看，亞洲市場仍可望有雙位數成長。

隨著疫情擴散全球，投資人關注後續布局方向，陳敏蘭分析，股票方面，投資人應避開獲利與現金流有大幅、長期下滑的族群，包括受疫情影響的航空、旅遊及部分非必須消費品產業，「現在抄底還為時過早」。

陳敏蘭看好「居家防疫概念族群」，尤其是中國大陸互聯網商業模式有關的網路遊戲、線上醫療、線上辦公、電子商務等，以及5G相關題材，都是投資人可列為投資標的的族群，同時在低利率的環境下，高殖利率股票可望有出色的表現。

另在匯市方面，瑞銀相對於一籃子低息發達市場貨幣（澳元和瑞典克朗）看好一籃子高息新興市場貨幣（印尼盾、印度盧比和巴西雷亞爾）；至於債券方面，瑞銀認為，實力較強的BB級大陸房企開發商存在機會。